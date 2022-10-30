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Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп
Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп
В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма "омикрон" под названием "цербер", заявила журналистам глава Роспотребнадзора... 30.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-30T14:25+0300
2022-10-30T14:25+0300
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Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп
Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп
По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, опасаться новой волны не стоит. Ускоренная передача вируса ведет к тому, что он ищет в массивном рассеве по планете нового хозяина, потому что коллективный иммунитет у людей достаточен и не дает вирусу размножаться.Жемчугов отметил, что людям с пониженным иммунитетом все же необходимо быть более осторожными, и в первые дни с симптомами ОРВИ сдавать тест на выявление коронавируса.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
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Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп
14:25 30.10.2022 (обновлено: 15:41 30.10.2022)
В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма "омикрон" под названием "цербер", заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, опасаться новой волны не стоит. Ускоренная передача вируса ведет к тому, что он ищет в массивном рассеве по планете нового хозяина, потому что коллективный иммунитет у людей достаточен и не дает вирусу размножаться.
"В день образуется по несколько десятков подвидов коронавируса. Просто некоторые ученые хотят прославиться и придумывают им "страшные" имена. На самом деле это хайп, бояться ничего не надо. Сейчас начинается сезон гриппа, который, в свою очередь, может быть опаснее коронавируса", — рассказал Владислав Евгеньевич.
Жемчугов отметил, что людям с пониженным иммунитетом все же необходимо быть более осторожными, и в первые дни с симптомами ОРВИ сдавать тест на выявление коронавируса.