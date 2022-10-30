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Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп

Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп

В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма "омикрон" под названием "цербер", заявила журналистам глава Роспотребнадзора... 30.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-30T14:25+0300

2022-10-30T14:25+0300

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Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп Жемчугов о новых штаммах коронавируса: на самом деле это хайп

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, опасаться новой волны не стоит. Ускоренная передача вируса ведет к тому, что он ищет в массивном рассеве по планете нового хозяина, потому что коллективный иммунитет у людей достаточен и не дает вирусу размножаться.Жемчугов отметил, что людям с пониженным иммунитетом все же необходимо быть более осторожными, и в первые дни с симптомами ОРВИ сдавать тест на выявление коронавируса.

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