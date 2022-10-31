Абхазский быт, угощения и памятный снимок: праздник урожая на Лыхнаште

Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта стал днем народного гуляния. Тысячи людей посетили это событие после двухлетней паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.В празднике участвовало 21 село и один город – Новый Афон. Каждому из них выделили территорию, где жители могли накрыть столы и устроить небольшие выставки. Временные дворы сельчане украсили цветами, ветками бамбука и цитрусовых деревьев, сезонными фруктами.Выставки в основном состояли из национальных музыкальных инструментов, предметов быта и национальный одежды, старинных ружей, седел, алабаща (национальная трость-прим.), шкур и рогов животных, которыми традиционно украшают апацхи, глиняных амфор, плетеных корзин и винных бочек.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более 300 экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания Ашхангери Бжания.Параллельно с народными гуляниями на Лыхнаште прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных коллективов. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу. После наездники бесплатно катали детей на "меринах".На безопасном расстоянии от массы люди расположились лучники, которые соревновались между собой в меткости и умении применять древнее боевое оружие.
Впервые после начала пандемии коронавируса в селе Лыхны прошел традиционный праздник урожая.
Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта стал днем народного гуляния. Тысячи людей посетили это событие после двухлетней паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В празднике участвовало 21 село и один город – Новый Афон. Каждому из них выделили территорию, где жители могли накрыть столы и устроить небольшие выставки. Временные дворы сельчане украсили цветами, ветками бамбука и цитрусовых деревьев, сезонными фруктами.
Выставки в основном состояли из национальных музыкальных инструментов, предметов быта и национальный одежды, старинных ружей, седел, алабаща (национальная трость-прим.), шкур и рогов животных, которыми традиционно украшают апацхи, глиняных амфор, плетеных корзин и винных бочек.
Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более 300 экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания Ашхангери Бжания.
Параллельно с народными гуляниями на Лыхнаште прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных коллективов. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу. После наездники бесплатно катали детей на "меринах".
На безопасном расстоянии от массы люди расположились лучники, которые соревновались между собой в меткости и умении применять древнее боевое оружие.