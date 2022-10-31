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https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/abkhazskiy-byt-ugoscheniya-i-pamyatnyy-snimok-prazdnik-urozhaya-na-lykhnashta--1042335470.html
Абхазский быт, угощения и памятный снимок: праздник урожая на Лыхнаште
Абхазский быт, угощения и памятный снимок: праздник урожая на Лыхнаште
Впервые после начала пандемии коронавируса в селе Лыхны прошел традиционный праздник урожая. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
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Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта стал днем народного гуляния. Тысячи людей посетили это событие после двухлетней паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.В празднике участвовало 21 село и один город – Новый Афон. Каждому из них выделили территорию, где жители могли накрыть столы и устроить небольшие выставки. Временные дворы сельчане украсили цветами, ветками бамбука и цитрусовых деревьев, сезонными фруктами.Выставки в основном состояли из национальных музыкальных инструментов, предметов быта и национальный одежды, старинных ружей, седел, алабаща (национальная трость-прим.), шкур и рогов животных, которыми традиционно украшают апацхи, глиняных амфор, плетеных корзин и винных бочек.Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более 300 экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания Ашхангери Бжания.Параллельно с народными гуляниями на Лыхнаште прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных коллективов. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу. После наездники бесплатно катали детей на "меринах".На безопасном расстоянии от массы люди расположились лучники, которые соревновались между собой в меткости и умении применять древнее боевое оружие.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия
фото , мультимедиа, фото, абхазия

Абхазский быт, угощения и памятный снимок: праздник урожая на Лыхнаште

10:27 31.10.2022 (обновлено: 11:48 31.10.2022)
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Впервые после начала пандемии коронавируса в селе Лыхны прошел традиционный праздник урожая.
Праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта стал днем народного гуляния. Тысячи людей посетили это событие после двухлетней паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В празднике участвовало 21 село и один город – Новый Афон. Каждому из них выделили территорию, где жители могли накрыть столы и устроить небольшие выставки. Временные дворы сельчане украсили цветами, ветками бамбука и цитрусовых деревьев, сезонными фруктами.
Выставки в основном состояли из национальных музыкальных инструментов, предметов быта и национальный одежды, старинных ружей, седел, алабаща (национальная трость-прим.), шкур и рогов животных, которыми традиционно украшают апацхи, глиняных амфор, плетеных корзин и винных бочек.
Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более 300 экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания Ашхангери Бжания.
Параллельно с народными гуляниями на Лыхнаште прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных коллективов. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу. После наездники бесплатно катали детей на "меринах".
На безопасном расстоянии от массы люди расположились лучники, которые соревновались между собой в меткости и умении применять древнее боевое оружие.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На исторической поляне Лыхнашта прошел традиционный праздник урожая.

На исторической поляне Лыхнашта прошел традиционный праздник урожая. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На исторической поляне Лыхнашта прошел традиционный праздник урожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Старейшины отдыхают под кроной многолетнего дуба.

Старейшины отдыхают под кроной многолетнего дуба. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Старейшины отдыхают под кроной многолетнего дуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне из сел Гудаутского района устроили небольшие выставки с традиционной абхазской утварью, сезонными фруктами и старинными предметами быта.

Крестьяне из сел Гудаутского района устроили небольшие выставки с традиционной абхазской утварью, сезонными фруктами и старинными предметами быта. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне из сел Гудаутского района устроили небольшие выставки с традиционной абхазской утварью, сезонными фруктами и старинными предметами быта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атрибуты абхазского быта, которые используются крестьянами и в наши дни.

Атрибуты абхазского быта, которые используются крестьянами и в наши дни. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атрибуты абхазского быта, которые используются крестьянами и в наши дни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая в Лыхны посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

Праздник урожая в Лыхны посетил президент Абхазии Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник урожая в Лыхны посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители сел принесли на праздник свою продукцию.

Жители сел принесли на праздник свою продукцию. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители сел принесли на праздник свою продукцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сыр, курица и рыба домашнего копчения.

Сыр, курица и рыба домашнего копчения. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сыр, курица и рыба домашнего копчения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сельчане с раннего утра разожгли костры для варки мяса и мамалыги.

Сельчане с раннего утра разожгли костры для варки мяса и мамалыги. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сельчане с раннего утра разожгли костры для варки мяса и мамалыги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все желающие могли бесплатно попробовать национальные блюда.

Все желающие могли бесплатно попробовать национальные блюда. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все желающие могли бесплатно попробовать национальные блюда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил выставку Государственного музея боевой славы имени Сергея Дбар, где увидел копию архивного снимка своего деда Ашхангери Бжания.

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил выставку Государственного музея боевой славы имени Сергея Дбар, где увидел копию архивного снимка своего деда Ашхангери Бжания. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил выставку Государственного музея боевой славы имени Сергея Дбар, где увидел копию архивного снимка своего деда Ашхангери Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничная программа также состояла из концерта, на котором выступили танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады.

Праздничная программа также состояла из концерта, на котором выступили танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничная программа также состояла из концерта, на котором выступили танцевальные и вокальные коллективы, а также звезды абхазской эстрады.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители аплодируют артистам.

Зрители аплодируют артистам. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители аплодируют артистам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Начинающий кузнец Шамиль Аппба кует подковы.

Начинающий кузнец Шамиль Аппба кует подковы. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Начинающий кузнец Шамиль Аппба кует подковы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи из села Лыхны провели товарищеский матч по конному футболу.

Жокеи из села Лыхны провели товарищеский матч по конному футболу. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи из села Лыхны провели товарищеский матч по конному футболу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на праздник в абхазских национальных костюмах.

Многие пришли на праздник в абхазских национальных костюмах. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на праздник в абхазских национальных костюмах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в празднике приняли участие крестьяне из 21 села Гудаутского района и Нового Афона.

Всего в празднике приняли участие крестьяне из 21 села Гудаутского района и Нового Афона. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в празднике приняли участие крестьяне из 21 села Гудаутского района и Нового Афона.

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