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Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше
Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше
Военный историк Юрий Кнутов рассказал, чем чревато требование Польши к России компенсировать ущерб после Второй мировой воны. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
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Кнутов о желании Польши получить ущерб после Второй мировой: у России счет в разы больше
Кнутов о желании Польши получить ущерб после Второй мировой: у России счет в разы больше
Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. Согласно заявлению польского дипведомства, расчет будет произведен согласно понесенным из-за Советского Союза потерь во время Второй мировой войны.Как рассказал военный историк Юрий Кнутов, это не первая попытка Польши потребовать от России подобной компенсации. Ранее схожее требование адресовалось Германии.По мнению историка, на пересмотр взглядов двух стран повлияли колоссальные дотации от Евросоюза, основным донором которых была Германия. Сейчас из-за экономического кризиса вопрос дотаций снимается, поэтому Польша вынуждена искать дополнительные средства для бюджета страны.Полную версию слушайте в аудиофайле.
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подкасты, россия, польша, вторая мировая война (1939-1945), аудио
подкасты, россия, польша, вторая мировая война (1939-1945), аудио

Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше

12:13 31.10.2022 (обновлено: 12:34 31.10.2022)
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Кнутов о желании Польши получить ущерб после Второй мировой: у России счет в разы больше
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Военный историк Юрий Кнутов рассказал, чем чревато требование Польши к России компенсировать ущерб после Второй мировой воны.
Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. Согласно заявлению польского дипведомства, расчет будет произведен согласно понесенным из-за Советского Союза потерь во время Второй мировой войны.
Как рассказал военный историк Юрий Кнутов, это не первая попытка Польши потребовать от России подобной компенсации. Ранее схожее требование адресовалось Германии.
"Германия категорически отказалась, потому что все вопросы урегулированы послевоенными договорами. Что касается отношений Польши с Советским Союзом, то таких вопросов никогда не возникало, а наоборот: Польша была всегда благодарна Советскому Союзу за экономическую и военную помощь. В период отношений между Польшей и современной Россией до 2014 года, они были более-менее ровные. Их нельзя назвать ни дружественными, ни враждебными. Поэтому этот вопрос никогда не поднимался", — сказал Кнутов.
По мнению историка, на пересмотр взглядов двух стран повлияли колоссальные дотации от Евросоюза, основным донором которых была Германия. Сейчас из-за экономического кризиса вопрос дотаций снимается, поэтому Польша вынуждена искать дополнительные средства для бюджета страны.

"Ничего у Польши не получится, потому что если Россия займется подсчетом средств, которые были вложены в освобождение Польши и ее восстановление, то сумма в три-четыре раза окажется больше той, которую пытается выставить польское руководство. Это гибель почти 650 тысяч наших солдат, плюс раненые. А потерю каждого солдата надо считать в ценах сегодняшнего дня, а не времен Великой Отечественной войны. Выйдет несколько миллиардов долларов, а может быть, и более. Кроме того, это восстановление территории Польши, оказание поставок строительных материалов, оборудования, восстановления судоверфи, шахт и так далее. То есть то, чем на сегодняшний день живет Польша. Я бы на месте поляков эту игру не затевал, потому что если мы ответим Польше тем же самым, то у Варшавы появится счет размером, который в три раза превысит польские требования к России", – отметил эксперт.

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