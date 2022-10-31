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Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше

Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше

Военный историк Юрий Кнутов рассказал, чем чревато требование Польши к России компенсировать ущерб после Второй мировой воны. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

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Кнутов о желании Польши получить ущерб после Второй мировой: у России счет в разы больше Кнутов о желании Польши получить ущерб после Второй мировой: у России счет в разы больше

Польша проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба, заявил польский МИД. Согласно заявлению польского дипведомства, расчет будет произведен согласно понесенным из-за Советского Союза потерь во время Второй мировой войны.Как рассказал военный историк Юрий Кнутов, это не первая попытка Польши потребовать от России подобной компенсации. Ранее схожее требование адресовалось Германии.По мнению историка, на пересмотр взглядов двух стран повлияли колоссальные дотации от Евросоюза, основным донором которых была Германия. Сейчас из-за экономического кризиса вопрос дотаций снимается, поэтому Польша вынуждена искать дополнительные средства для бюджета страны.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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