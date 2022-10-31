Кнутов о претензии Польши к России на ущерб после Второй мировой: у нас счет в разы больше
"Ничего у Польши не получится, потому что если Россия займется подсчетом средств, которые были вложены в освобождение Польши и ее восстановление, то сумма в три-четыре раза окажется больше той, которую пытается выставить польское руководство. Это гибель почти 650 тысяч наших солдат, плюс раненые. А потерю каждого солдата надо считать в ценах сегодняшнего дня, а не времен Великой Отечественной войны. Выйдет несколько миллиардов долларов, а может быть, и более. Кроме того, это восстановление территории Польши, оказание поставок строительных материалов, оборудования, восстановления судоверфи, шахт и так далее. То есть то, чем на сегодняшний день живет Польша. Я бы на месте поляков эту игру не затевал, потому что если мы ответим Польше тем же самым, то у Варшавы появится счет размером, который в три раза превысит польские требования к России", – отметил эксперт.