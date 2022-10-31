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Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в Москве

Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в Москве

Кабинет открылся в здании библиотеки №36, при которой организован Культурный центр писателя. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в здании московской библиотеки №36, сообщает сайт Московской абхазской диаспоры.На открытии кабинета, состоявшемся 22 октября, присутствовали представители московской литературной общественности и Московской абхазской диаспоры, члены семьи Искандера, поклонники творчества писателя. На творческом вечере гости зачитывали вслух рассказы Искандера, обсуждали его творчество, делились воспоминаниями о нем. Кроме того, в рамках презентации состоялся показ фильма Елены Суриной "Море", который был снят во Франции и основой для которого послужил один из ранних рассказов автора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html

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