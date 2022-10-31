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Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в Москве
Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в Москве
Кабинет открылся в здании библиотеки №36, при которой организован Культурный центр писателя. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T15:17+0300
2022-10-31T15:17+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в здании московской библиотеки №36, сообщает сайт Московской абхазской диаспоры.На открытии кабинета, состоявшемся 22 октября, присутствовали представители московской литературной общественности и Московской абхазской диаспоры, члены семьи Искандера, поклонники творчества писателя. На творческом вечере гости зачитывали вслух рассказы Искандера, обсуждали его творчество, делились воспоминаниями о нем. Кроме того, в рамках презентации состоялся показ фильма Елены Суриной "Море", который был снят во Франции и основой для которого послужил один из ранних рассказов автора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220731/ugadaj-proizvedeniye-fazilya-iskandera-po-citate-1021557605.html
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новости, москва, абхазия, фазиль искандер
Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в Москве
15:17 31.10.2022 (обновлено: 15:42 31.10.2022)
Кабинет открылся в здании библиотеки №36, при которой организован Культурный центр писателя.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik.
Мемориальный кабинет Фазиля Искандера открыли в здании московской библиотеки №36, сообщает
сайт Московской абхазской диаспоры.
Посетители смогут своими глазами увидеть рабочий стол и пишущую машинку писателя, а также ознакомиться с частью его обширной библиотеки, насчитывающей около 300 книг.
На открытии кабинета, состоявшемся 22 октября, присутствовали представители московской литературной общественности и Московской абхазской диаспоры, члены семьи Искандера, поклонники творчества писателя.
На творческом вечере гости зачитывали вслух рассказы Искандера, обсуждали его творчество, делились воспоминаниями о нем. Кроме того, в рамках презентации состоялся показ фильма Елены Суриной "Море", который был снят во Франции и основой для которого послужил один из ранних рассказов автора.