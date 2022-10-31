https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/morskie-bogi-chto-ty-znaesh-o-vlastitelyakh-morey-v-traditsionnoy-kulture-abkhazov-1042336674.html
Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
31 октября - Международный день Черного моря. Sputnik предлагает пройти тест о морских богах Абхазии. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T11:19+0300
2022-10-31T11:19+0300
2022-10-31T11:19+0300
тесты
абхазия
традиции
мифы
культура
sputnik игротека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102872/93/1028729361_0:33:3020:1732_1920x0_80_0_0_60bdb5e9363299327dd79fa9637a880e.jpg
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102872/93/1028729361_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_99616945072868982ba945817fcf4845.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, тесты, абхазия, традиции, мифы, культура
тесты, тесты, абхазия, традиции, мифы, культура
Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
31 октября - Международный день Черного моря. Sputnik предлагает пройти тест о морских богах Абхазии.