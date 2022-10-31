Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920
Sputnik Игротека
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает читателям интерактивные игры, познавательные тесты на актуальные и интересные темы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/morskie-bogi-chto-ty-znaesh-o-vlastitelyakh-morey-v-traditsionnoy-kulture-abkhazov-1042336674.html
Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов
31 октября - Международный день Черного моря. Sputnik предлагает пройти тест о морских богах Абхазии. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T11:19+0300
2022-10-31T11:19+0300
тесты
абхазия
традиции
мифы
культура
sputnik игротека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102872/93/1028729361_0:33:3020:1732_1920x0_80_0_0_60bdb5e9363299327dd79fa9637a880e.jpg
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102872/93/1028729361_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_99616945072868982ba945817fcf4845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тесты, тесты, абхазия, традиции, мифы, культура
тесты, тесты, абхазия, традиции, мифы, культура

Морские боги: что ты знаешь о властителях морей в традиционной культуре абхазов

11:19 31.10.2022
CC0 / / Посейдон
Посейдон - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2022
CC0 / /
Подписаться на
НовостиTelegram
31 октября - Международный день Черного моря. Sputnik предлагает пройти тест о морских богах Абхазии.
1 из 5
Кто из морских абхазских божеств появлялся в образе белого быка или тумана?
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0