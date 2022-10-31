https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/peregovory-vladimira-putina-i-nikola-pashinyana-pryamaya-translyatsiya-1042352140.html

Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева. Трансляция завершена

Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева. Трансляция завершена

Стороны обсудят, в том числе реализацию договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

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видео

мультимедиа

владимир путин

россия

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

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В Сочи по инициативе российской стороны проходят трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Лидеры стран обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности в Закавказье, а также восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

россия

азербайджан

армения

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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, видео