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Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева. Трансляция завершена
Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева. Трансляция завершена
Стороны обсудят, в том числе реализацию договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T17:09+0300
2022-10-31T17:09+0300
2022-10-31T17:15+0300
видео
мультимедиа
владимир путин
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
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В Сочи по инициативе российской стороны проходят трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Лидеры стран обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности в Закавказье, а также восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.
россия
азербайджан
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, видео
Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева. Трансляция завершена
17:09 31.10.2022 (обновлено: 17:15 31.10.2022)
Стороны обсудят, в том числе реализацию договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
В Сочи по инициативе российской стороны проходят трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Лидеры стран обсудят вопросы укрепления безопасности и стабильности в Закавказье, а также восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.