https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/press-konferentsiya-putina-po-itogam-peregovorov-s-alievym-i-pashinyanom-pryamaya-translyatsiya-1042365769.html

Пресс-конференция Путина по итогам переговоров с Алиевым и Пашиняном. Трансляция завершена

Пресс-конференция Путина по итогам переговоров с Алиевым и Пашиняном. Трансляция завершена

Стороны обсудили, в том числе реализацию договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T22:57+0300

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2022-10-31T23:13+0300

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

видео

мультимедиа

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Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялись 31 октября в Сочи по инициативе российской стороны.С каждым из зарубежных гостей президент России общался тет-а-тет более двух часов.Лидеры стран обсудили вопросы укрепления безопасности и стабильности в Закавказье, а также восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

азербайджан

армения

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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, видео, мультимедиа, видео