https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/takie-obstoyatelstva-bganba-o-problemakh-rechevogo-razvitiya-u-detey-v-abkhazii---1042269852.html

Такие обстоятельства: Бганба о проблемах речевого развития у детей в Абхазии

Такие обстоятельства: Бганба о проблемах речевого развития у детей в Абхазии

Руководитель Центра психолого-педагогической поддержки "ЛОГОПЕД", старший преподаватель АГУ Анетта Бганба в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие темы... 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T09:41+0300

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Такие обстоятельства: Бганба о проблемах речевого развития у детей в Абхазии Такие обстоятельства: Бганба о проблемах речевого развития у детей в Абхазии

Проблему речевого развития у детей специалисты обозначили как главную. Количество таких детей неумолимо возрастает, и современные специалисты, которые работают в обычных общеобразовательных учреждениях, оказываются перед очень серьезной проблемой, сказала в беседе на радио Бганба."Речь имеет огромное значение в развитии человека. Это умение передать мысли свои, умение контактировать. Речь сегодняшних детей отличается от речи детей 10, 20 лет назад. Причин тому очень много. Это и генетический фактор, но самое важное –социальное окружение. Необходимо речевое взаимодействие с ребенком. Нельзя ограничивать речевые контакты детей. Речь формируется тогда, когда есть определенные условия, надо общаться с ребенком", – отметила Бганба.Специалист рассказала, что должно насторожить родителя и куда необходимо обращаться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, речь, школы, дети, аудио