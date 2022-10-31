https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/takie-obstoyatelstva-cherkeziya-o-novykh-vozmozhnostyakh-gosprogrammy-zhilische-v-abkhazii--1042353033.html

Такие обстоятельства: Черкезия о новых возможностях госпрограммы "Жилище" в Абхазии

Такие обстоятельства: Черкезия о новых возможностях госпрограммы "Жилище" в Абхазии

Начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Абхазии Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, как удалось увеличить... 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T16:57+0300

2022-10-31T16:57+0300

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Такие обстоятельства: Черкезия о новых возможностях госпрограммы "Жилище" в Абхазии Такие обстоятельства: Черкезия о новых возможностях госпрограммы "Жилище" в Абхазии

Расходы на реализацию государственной целевой программы "Жилье" увеличены на 50%. Проект Республиканского бюджета страны на 2023 год, в котором, в частности, это отражено, одобрен Кабинетом министров страны. Сумма на следующий год составит 60 миллионов рублей.Ромео Черкезия отметил, что существует механизм контроля за расходованием средств по программе."Эти средства не выдаются на руки, их невозможно просто прийти в банк и каким-то образом обналичить. Мы проплачиваем только в том случае, когда соответствующими документами удостоверимся в том, что наш заявитель стал собственником жилплощади. То есть происходит договор купли-продажи, оформляются документы, мы это фиксируем и оплачиваем уже после продавцу, мы нашему заявителю не передаем средства", – сказал Черкезия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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