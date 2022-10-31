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Визит президента, фуршет и культурное наследие: праздник урожая в Лыхны
Визит президента, фуршет и культурное наследие: праздник урожая в Лыхны
Традиционный праздник урожая прошел на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T20:00+0300
2022-10-31T20:00+0300
2022-10-31T20:00+0300
в абхазии
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После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса на исторической поляне Лыхнашта вновь отметили традиционный праздник урожая. В этот день представители 21 села Гудаутского района и Нового Афона открыли павильоны для посетителей и угощали их национальными блюдами, сезонными и сушеными фруктами.Каждому селу выделили отдельную территорию, которую украсили цветами, ветками цитрусовых деревьев и бамбука, перцем и аджинджыхуа, фруктами и овощами. Не упустили крестьяне и возможности через небольшие выставки рассказать о быте своих сел, традициях и истории. Гостям были представлены музыкальные инструменты, предметы быта, национальная одежда и старинное оружие.Также Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более трехсот экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была даже копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания, Ашхангери Бжания.Но развлекались гости не только на выставках и дегустациях - для них был подготовлен концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных ансамблей. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу.
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абхазия, гудаутский район, мультимедиа, видео, видео
абхазия, гудаутский район, мультимедиа, видео, видео
Визит президента, фуршет и культурное наследие: праздник урожая в Лыхны
Традиционный праздник урожая прошел на исторической поляне в селе Лыхны в воскресенье 30 октября.
После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса на исторической поляне Лыхнашта вновь отметили традиционный праздник урожая. В этот день представители 21 села Гудаутского района и Нового Афона открыли павильоны для посетителей и угощали их национальными блюдами, сезонными и сушеными фруктами.
Каждому селу выделили отдельную территорию, которую украсили цветами, ветками цитрусовых деревьев и бамбука, перцем и аджинджыхуа, фруктами и овощами.
Не упустили крестьяне и возможности через небольшие выставки рассказать о быте своих сел, традициях и истории. Гостям были представлены музыкальные инструменты, предметы быта, национальная одежда и старинное оружие.
Также Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар представил более трехсот экспонатов, связанных с историей страны и ее жителями. Среди них была даже копия фотографии деда президента Абхазии Аслана Бжания, Ашхангери Бжания.
Но развлекались гости не только на выставках и дегустациях - для них был подготовлен концерт с участием звезд абхазской эстрады, вокальных и танцевальных ансамблей. Также на поле вышли жокеи из села Лыхны, которые разделились на две команды и сыграли товарищеский матч по конному футболу.