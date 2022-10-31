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Военно-патриотические игры "Аиааира-2022" начались в Багмаране
Военно-патриотические игры "Аиааира-2022" начались в Багмаране
Игры "Аиааира" не проводились с 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. 31.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-31T23:59+0300
2022-10-31T23:59+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. XIV Военно-спортивные игры для учащихся средних школ Абхазии "Аиааира" начались на полигоне в Багмаране, сообщает "Абаза-ТВ".Ученики 10-11 школ будут состязаться в строевой подготовке, беге, сборке и разборке автоматов, перетягивании каната, стрельбе из луков и других дисциплинах.Участники поделились на восемь команд. Каждая из них представляла один из районов Абхазии, еще одна - город Сухум.Организаторами соревнований выступили Министерство просвещения и Министерство обороны Абхазии. Они продлятся несколько дней и завершатся 4 ноября.
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Военно-патриотические игры "Аиааира-2022" начались в Багмаране
23:59 31.10.2022 (обновлено: 00:00 01.11.2022)
Игры "Аиааира" не проводились с 2020 года из-за начала пандемии коронавируса.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. XIV Военно-спортивные игры для учащихся средних школ Абхазии "Аиааира" начались на полигоне в Багмаране, сообщает "Абаза-ТВ".
"Участвуют все сборные команды городов и районов. Эти мероприятия проходят в два этапа. Первый этап - в районах проводятся отборочные соревнования, комплектуется сборная команда городов и районов Абхазии и эти дети принимают участие в финале", - рассказал Аслан Таркил, главный судья состязаний и заслуженный работник физической культуры Абхазии.
Ученики 10-11 школ будут состязаться в строевой подготовке, беге, сборке и разборке автоматов, перетягивании каната, стрельбе из луков и других дисциплинах.
Участники поделились на восемь команд. Каждая из них представляла один из районов Абхазии, еще одна - город Сухум.
Организаторами соревнований выступили Министерство просвещения и Министерство обороны Абхазии. Они продлятся несколько дней и завершатся 4 ноября.