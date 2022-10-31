https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/voenno-patrioticheskie-igry-aiaaira-2022-nachalis-v-bagmarane-1042366723.html

Военно-патриотические игры "Аиааира-2022" начались в Багмаране

Военно-патриотические игры "Аиааира-2022" начались в Багмаране

Игры "Аиааира" не проводились с 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. 31.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-31T23:59+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. XIV Военно-спортивные игры для учащихся средних школ Абхазии "Аиааира" начались на полигоне в Багмаране, сообщает "Абаза-ТВ".Ученики 10-11 школ будут состязаться в строевой подготовке, беге, сборке и разборке автоматов, перетягивании каната, стрельбе из луков и других дисциплинах.Участники поделились на восемь команд. Каждая из них представляла один из районов Абхазии, еще одна - город Сухум.Организаторами соревнований выступили Министерство просвещения и Министерство обороны Абхазии. Они продлятся несколько дней и завершатся 4 ноября.

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