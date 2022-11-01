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Абхазия и Крым определят новые решения для многостороннего сотрудничества
Абхазия и Крым определят новые решения для многостороннего сотрудничества
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подпишут протокол с... 01.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подпишут протокол с новыми решениями для многостороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии. На заседании абхазской части комиссии Беслан Джопуа заслушал отчеты отдельных ведомств о контактах с крымскими коллегами и совместных мероприятиях, которые проходили по десяти разным направлениям: торгово-экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству, промышленности, туризму, транспорту, строительству, образованию, спорту, культуре, молодежной политике.Третье заседание комиссии прошло в апреле 2021 года. На нем стороны подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы.Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях Абхазия и Крым подписали в 2016 году. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Abkhaziya-i-Krym-podpisali-trekhletnyuyu-programmu-sotrudnichestva-1032278511.html
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Абхазия и Крым определят новые решения для многостороннего сотрудничества
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik.
Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подпишут протокол с новыми решениями для многостороннего сотрудничества, сообщает
пресс-служба Кабмина Абхазии.
Четвертое заседание межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабмином Абхазии и Советом Министров Крыма пройдет в Симферополе 9-10 ноября.
На заседании абхазской части комиссии Беслан Джопуа заслушал отчеты отдельных ведомств о контактах с крымскими коллегами и совместных мероприятиях, которые проходили по десяти разным направлениям: торгово-экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству, промышленности, туризму, транспорту, строительству, образованию, спорту, культуре, молодежной политике.
Третье заседание комиссии прошло в апреле 2021 года. На нем стороны подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы.
Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях Абхазия и Крым подписали в 2016 году. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий.