https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/abkhaziya-i-krym-opredelyat-novye-resheniya-dlya-mnogostoronnego-sotrudnichestva--1042392086.html

Абхазия и Крым определят новые решения для многостороннего сотрудничества

Абхазия и Крым определят новые решения для многостороннего сотрудничества

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подпишут протокол с... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T19:55+0300

2022-11-01T19:55+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов подпишут протокол с новыми решениями для многостороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии. На заседании абхазской части комиссии Беслан Джопуа заслушал отчеты отдельных ведомств о контактах с крымскими коллегами и совместных мероприятиях, которые проходили по десяти разным направлениям: торгово-экономическому сотрудничеству, сельскому хозяйству, промышленности, туризму, транспорту, строительству, образованию, спорту, культуре, молодежной политике.Третье заседание комиссии прошло в апреле 2021 года. На нем стороны подписали Программу мероприятий на 2022-2024 годы.Соглашение о развитии разносторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях Абхазия и Крым подписали в 2016 году. Каждые три года стороны подписывают Программу мероприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Abkhaziya-i-Krym-podpisali-trekhletnyuyu-programmu-sotrudnichestva-1032278511.html

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