https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/aleksandr-novak-naznachen-sopredsedatelem-mezhpravkomissii-po-sotrudnichestvu-s-abkhaziey-1042390946.html

Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией

Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией

До Новака эту должность занимал вице-премьер Марат Хуснуллин. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T19:12+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак назначен председателем российских частей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующее положение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Этим же документом были прекращены полномочия Марата Хуснуллина в этой должности.

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