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Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией
Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией
До Новака эту должность занимал вице-премьер Марат Хуснуллин. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T19:12+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак назначен председателем российских частей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующее положение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Этим же документом были прекращены полномочия Марата Хуснуллина в этой должности.
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Александр Новак назначен сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству с Абхазией
19:12 01.11.2022 (обновлено: 19:33 01.11.2022)
До Новака эту должность занимал вице-премьер Марат Хуснуллин.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак назначен председателем российских частей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству с Абхазией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующее положение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Этим же документом были прекращены полномочия Марата Хуснуллина в этой должности.