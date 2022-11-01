https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/korol-instrumentov-47-let-pitsundskomu-organu-1042384231.html

Король инструментов: 47 лет Пицундскому органу

Король инструментов: 47 лет Пицундскому органу

Орган в соборе Андрея Первозванного в Пицунде появился 1 ноября 1975 года. Он был сделан специально на заказ у знаменитого органного мастера Ганса Иоахима... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T15:49+0300

2022-11-01T15:49+0300

2022-11-01T16:02+0300

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Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.После установки инструмента в Пицунде стали устраивать осенние и летние органные фестивали, на которые съезжались музыканты со всего Советского Союза и из-за рубежа.После начала Отечественной войны народа Абхазии на органе три года не играли, что привело к порче инструмента – внутри него даже завелись крысы.Сначала удалось провести небольшой ремонт органа, а 2011 году мастера немецкой органостроительной фирмы "А. Schuke" провели большой ремонт.Сейчас концерты в Пицунде играют регулярно, и попасть на них могут как жители республики, так и зарубежные гости.

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