https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/nazvana-prichina-zadolzhennosti-chernomorenergo-pered-gosudarstvom-1042380749.html

Названа причина задолженности "Черноморэнерго" перед государством

Названа причина задолженности "Черноморэнерго" перед государством

Задолженность "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет более 350 миллионов рублей. 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T14:27+0300

2022-11-01T14:27+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Основной причиной задолженности "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды стали долги населения за потребленную энергию, сообщается в официальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.На совещании в Министерстве экономики присутствовали представители "Черноморэнерго", Таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, внебюджетных фондов. По итогам встречи были выработаны предложения по поэтапному погашению задолженности. Условием соблюдения принятых решений станет контроль за недопущением возникновения текущих задолженностей.

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