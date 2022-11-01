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Названа причина задолженности "Черноморэнерго" перед государством
Названа причина задолженности "Черноморэнерго" перед государством
Задолженность "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет более 350 миллионов рублей. 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T14:27+0300
2022-11-01T14:27+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Основной причиной задолженности "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды стали долги населения за потребленную энергию, сообщается в официальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.На совещании в Министерстве экономики присутствовали представители "Черноморэнерго", Таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, внебюджетных фондов. По итогам встречи были выработаны предложения по поэтапному погашению задолженности. Условием соблюдения принятых решений станет контроль за недопущением возникновения текущих задолженностей.
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абхазия, черноморэнерго, новости
Названа причина задолженности "Черноморэнерго" перед государством
14:27 01.11.2022 (обновлено: 14:31 01.11.2022)
Задолженность "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды составляет более 350 миллионов рублей.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Основной причиной задолженности "Черноморэнерго" по платежам в бюджет и внебюджетные фонды стали долги населения за потребленную энергию, сообщается в официальных сетях вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.
"Сумма общей задолженности РУПа составляет более 350 миллионов рублей. Наличие неурегулированной задолженности отрицательно сказывается на финансовых показателях самой организации", – говорится в сообщении.
На совещании в Министерстве экономики присутствовали представители "Черноморэнерго", Таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам, внебюджетных фондов. По итогам встречи были выработаны предложения по поэтапному погашению задолженности. Условием соблюдения принятых решений станет контроль за недопущением возникновения текущих задолженностей.