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Названы сроки ликвидации аварии на ВЛ "Ачгуара"
Названы сроки ликвидации аварии на ВЛ "Ачгуара"
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что работы на месте аварии на воздушной линии "Ачгуара" окончатся через несколько часов... 01.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-01T17:00+0300
2022-11-01T17:00+0300
2022-11-01T18:52+0300
в абхазии
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что работы на месте аварии на воздушной линии "Ачгуара" окончатся через несколько часов. Информация опубликована в социальных сетях предприятия.Авария на ВЛ Ачгуара произошла утром, 1 ноября. В результате большая часть Абхазии осталась без света, и в некоторых районах электричества не было целый день.
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Названы сроки ликвидации аварии на ВЛ "Ачгуара"
17:00 01.11.2022 (обновлено: 18:52 01.11.2022)
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что работы на месте аварии на воздушной линии "Ачгуара" окончатся через несколько часов. Информация опубликована в социальных сетях предприятия.
"На данный момент ВЛ Ачгуара отключена. Место аварии локализовано. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время окончания работ - два часа," - говорится в сообщении.
Авария на ВЛ Ачгуара произошла утром, 1 ноября. В результате большая часть Абхазии осталась без света, и в некоторых районах электричества не было целый день.