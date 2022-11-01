https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/nazvany-sroki-likvidatsii-avarii-na-vl-achguara-1042388217.html

Названы сроки ликвидации аварии на ВЛ "Ачгуара"

Названы сроки ликвидации аварии на ВЛ "Ачгуара"

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что работы на месте аварии на воздушной линии "Ачгуара" окончатся через несколько часов... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что работы на месте аварии на воздушной линии "Ачгуара" окончатся через несколько часов. Информация опубликована в социальных сетях предприятия.Авария на ВЛ Ачгуара произошла утром, 1 ноября. В результате большая часть Абхазии осталась без света, и в некоторых районах электричества не было целый день.

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