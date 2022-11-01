https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/politolog-o-vozmozhnosti-vozobnovleniya-zernovoy-sdelki-zapadu-pridetsya-pozhertvovat-mnogim-1042378017.html

Политолог о возможности возобновления зерновой сделки: Западу придется пожертвовать многим

Политолог о возможности возобновления зерновой сделки: Западу придется пожертвовать многим

По мнению российского политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина, для возможного возобновления зерновой сделки Западу... 01.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-01T13:18+0300

2022-11-01T13:18+0300

2022-11-01T13:18+0300

радио

россия

украина

нато

зерно

транспортировка

черноморский флот

атака

подкасты

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Политолог о возможности возобновления зерновой сделки: Западу придется пожертвовать многим Политолог о возможности возобновления зерновой сделки: Западу придется пожертвовать многим

По мнению российского политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина, для возможного возобновления зерновой сделки Западу придется пойти на уступки, к примеру, речь может зайти об ограничении поставок вооружений на Украину."Судя по тому, что условия зерновой сделки использовались для нападения, в том числе на те корабли, которые и поддерживали режим сделки, я думаю, в ближайшее время возобновления сделки не будет осуществлено", – отметил политолог в беседе на радио Sputnik.Если руководствоваться словами президента РФ, сейчас сложились условия, которые исключают возможность транспортировки зерна с Украины, считает Тарусин."Прежде всего это подозрения на то, что Украина, используя этот канал, перевозила взрывчатку для подрыва Крымского моста, и второе – что зерновой канал (это уже подтверждено нашими военными экспертами), использовался для движения подводных и надводных дронов для удара по Севастополю, для нас это неприемлемо", – подчеркнул Тарусин.Политолог считает, что в дальнейшем все будет зависеть от тех уступок и тех предложений, которые будут адресованы российской стороне для возобновления зерновой сделки. Западу придется пожертвовать очень многим, чтобы зерно с Украины опять пошло в страны ЕС и нуждающимся странам третьего мира, убежден Тарусин. "Улучшение условий для экспорта российского зерна – по страхованию, по предоставлению судов, по стоимости фрахта, это, возможно, будут какие-то джентельменские обязательства, верить им нельзя полностью, но возможно ограничение поставок вооружений на Украину … Возможно, это нас устроит, но гадать пока сложно, процесс только начался", – рассуждает эксперт.Он отметил, что на Россию началась очередная информационная атака с целью дискредитации, чтобы показать, что она ненадежный партнер, источник всех бед западного мира и причина якобы голода для развивающихся стран. По словам политолога, "в эту какофонию вплетаются все новые и новые инструменты западных институтов"."С точки зрения НАТО, если зерновой сделки не будет, то у России будут развязаны руки для продвижения в сторону Николаевской и Одесской областей, и дальше в сторону Приднестровья. А вот уже занятие этих областей с точки зрения НАТО создает совершенно новую геополитическую конфигурацию в отношении Украины, что она будет полностью отрезана от моря. А если проводить поставки того же зерна с помощью наземного транспорта, издержки возрастают многократно, это просто нерентабельно. Видимо, исходя из этих соображений и действуют специалисты и руководители НАТО", –полагает Тарусин.Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотников и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

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россия, украина, нато, зерно, транспортировка , черноморский флот, атака, подкасты, аудио