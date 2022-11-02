https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/avariynoe-otklyuchenie-proizoshlo-na-vl-achguara-1042410826.html
Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачгуара"
Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачгуара"
Аварийное отключение линии "Ачгуара" произошло после проведения ремонта и первого запуска 1 ноября. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T19:55+0300
2022-11-02T19:55+0300
2022-11-02T20:01+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачагуара" в 17:57, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые начались с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России. Всего за время ремонта, который завершился в 18:00, республика получила 100 мегаватт.Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачгуара"
19:55 02.11.2022 (обновлено: 20:01 02.11.2022)
Аварийное отключение линии "Ачгуара" произошло после проведения ремонта и первого запуска 1 ноября.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачагуара" в 17:57, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Все аварийные бригады предприятия находятся на линии. Ремонтные работы продолжаются и не будут остановлены до ликвидации аварии.
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые начались с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.
Всего за время ремонта, который завершился в 18:00, республика получила 100 мегаватт.
Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов.