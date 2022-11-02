https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/avariynoe-otklyuchenie-proizoshlo-na-vl-achguara-1042410826.html

Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачгуара"

Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачгуара"

Аварийное отключение линии "Ачгуара" произошло после проведения ремонта и первого запуска 1 ноября. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Аварийное отключение произошло на ВЛ "Ачагуара" в 17:57, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые начались с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России. Всего за время ремонта, который завершился в 18:00, республика получила 100 мегаватт.Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов.

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Sputnik Абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия