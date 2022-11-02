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https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/butba-i-fisenko-obsudili-rossiysko-abkhazskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravookhraneniya-1042409081.html
Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения
Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочей поездкой в Москве. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере здравоохранения обсудил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. На встрече также обсудили эпидситуацию и обмен опытом между медиками России и Абхазии.
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медицина, абхазия, россия
медицина, абхазия, россия

Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения

18:05 02.11.2022
© Foto / Минздрав Абхазии Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2022
© Foto / Минздрав Абхазии
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере здравоохранения обсудил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.
Бутба поблагодарил Минздрав России, коллег и руководство за оказанную помощь во время туристического сезона. Врачи из Башкортостана три месяца работали в Сухумской инфекционной больнице.
На встрече также обсудили эпидситуацию и обмен опытом между медиками России и Абхазии.
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