https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/butba-i-fisenko-obsudili-rossiysko-abkhazskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravookhraneniya-1042409081.html

Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения

Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочей поездкой в Москве. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T18:05+0300

2022-11-02T18:05+0300

2022-11-02T18:05+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере здравоохранения обсудил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. На встрече также обсудили эпидситуацию и обмен опытом между медиками России и Абхазии.

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