https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/butba-i-fisenko-obsudili-rossiysko-abkhazskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravookhraneniya-1042409081.html
Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения
Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочей поездкой в Москве. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T18:05+0300
2022-11-02T18:05+0300
2022-11-02T18:05+0300
в абхазии
медицина
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042408752_0:234:960:774_1920x0_80_0_0_3815594afd81fc6dd396ff99596a0da0.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере здравоохранения обсудил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко. На встрече также обсудили эпидситуацию и обмен опытом между медиками России и Абхазии.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042408752_0:144:960:864_1920x0_80_0_0_5ee474276b26cb566908ada93c48385c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия, россия
медицина, абхазия, россия
Бутба и Фисенко обсудили российско-абхазское сотрудничество в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в сфере здравоохранения обсудил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.
Бутба поблагодарил Минздрав России, коллег и руководство за оказанную помощь во время туристического сезона. Врачи из Башкортостана три месяца работали в Сухумской инфекционной больнице.
На встрече также обсудили эпидситуацию и обмен опытом между медиками России и Абхазии.