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Чкотуа рассказала, с чем связаны ее мечты о балете
Чкотуа рассказала, с чем связаны ее мечты о балете
Во Всемирный день балета балерина Кристина Чкотуа в интервью радио Sputnik рассказала, каковы будни учениц Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой... 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T16:03+0300
2022-11-02T16:03+0300
2022-11-02T16:16+0300
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Кристина Чкотуа призналась, что балет для нее – неотъемлемая часть жизни."Занимаюсь каждый день по несколько часов, и не могу представить свою жизнь без него, несмотря на все трудности, с которыми я сталкиваюсь ежедневно. В этой профессии невозможно достичь успеха без желания, потому что на этом все строится. Я ни о чем не жалею, хотя есть проблемы со здоровьем", – сказала Чкотуа. Юная балерина, как и все артисты балета, мечтает поступить в хороший театр, танцевать хорошую партию и наслаждаться эмоциями, которые получают в танце. Интервью с юной балериной слушайте в аудиофайле.
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Чкотуа рассказала, с чем связаны ее мечты о балете
16:03 02.11.2022 (обновлено: 16:16 02.11.2022)
Во Всемирный день балета балерина Кристина Чкотуа в интервью радио Sputnik рассказала, каковы будни учениц Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, о чем ее мечты и когда можно ощутить принадлежность в Русскому балету.
Кристина Чкотуа призналась, что балет для нее – неотъемлемая часть жизни.
"Занимаюсь каждый день по несколько часов, и не могу представить свою жизнь без него, несмотря на все трудности, с которыми я сталкиваюсь ежедневно. В этой профессии невозможно достичь успеха без желания, потому что на этом все строится. Я ни о чем не жалею, хотя есть проблемы со здоровьем", – сказала Чкотуа.
Юная балерина, как и все артисты балета, мечтает поступить в хороший театр, танцевать хорошую партию и наслаждаться эмоциями, которые получают в танце.
Интервью с юной балериной слушайте в аудиофайле
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