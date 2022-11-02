https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/chkotua-rasskazala-s-chem-svyazany-ee-mechty-o-balete--1042401317.html

Чкотуа рассказала, с чем связаны ее мечты о балете

Чкотуа рассказала, с чем связаны ее мечты о балете

Во Всемирный день балета балерина Кристина Чкотуа в интервью радио Sputnik рассказала, каковы будни учениц Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T16:03+0300

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Чкотуа Чкотуа

Кристина Чкотуа призналась, что балет для нее – неотъемлемая часть жизни."Занимаюсь каждый день по несколько часов, и не могу представить свою жизнь без него, несмотря на все трудности, с которыми я сталкиваюсь ежедневно. В этой профессии невозможно достичь успеха без желания, потому что на этом все строится. Я ни о чем не жалею, хотя есть проблемы со здоровьем", – сказала Чкотуа. Юная балерина, как и все артисты балета, мечтает поступить в хороший театр, танцевать хорошую партию и наслаждаться эмоциями, которые получают в танце. Интервью с юной балериной слушайте в аудиофайле.

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