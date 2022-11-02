https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/elektroenergiyu-budut-podavat-s-ogranicheniyami-do-okonchaniya-remontnykh-rabot-na-achguare-1042411515.html

Электроэнергию будут подавать с ограничениями до окончания ремонтных работ на "Ачгуаре"

Электроэнергию будут подавать с ограничениями до окончания ремонтных работ на "Ачгуаре"

Ремонтные работы на высоковольтной линии “Ачгуара” продолжаются. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. В районы, оставшиеся без электричества из-за очередной аварии на ВЛ "Ачгуара", будут подавать электроэнергию с ограничениями по нагрузке до окончания ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".На ВЛ Ачгуара аварийные бригады продолжают работу.Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Всего за время ремонта, который завершился в 18:00, республика получила 100 мегаватт.Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия