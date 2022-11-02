https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/korolkov-o-dannykh-razvedki-o-perepiske-trass-s-blinkenom-posle-atak-na-gazoprovody-1042396956.html

Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы

Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы

Утечка информации о реальных исполнителях диверсии на "Северных потоках" могла стать главной причиной для скоропалительной отставки Лиз Трасс с поста премьера... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T12:20+0300

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Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы

В западных СМИ появилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после взрывов на "Северных потоках" отправила сообщение со словами "Все сделано" госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом написал в своем Twitter основатель файлообменников Megaupload Ким "Дотком". Каких-либо подтверждений либо официальных комментариев этой информации ни с британской, ни с американской сторон пока не последовало.По словам эксперта, США участвовали в произошедшем как организация прикрытия, "эти бесконечные полеты вертолетов ― это страховка, а само действо было произведено Великобританией, и это оказалось секретом Полишинеля", считает Корольков.По его мнению, утечка о реальных исполнителях этой диверсии и стала главной причиной для скоропостижной отставки Трасс."Она не могла скрыть своей радости, воинственная девушка была. И в совокупности с другими обстоятельствами внутренней жизни Великобритании и ее непомерные обещания – это все и привело к тому, что ее просто пнули. Причем это все было доложено руководству Консервативной партии на закрытом заседании", – резюмировал ветеран разведки.

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