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Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы
Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы
Утечка информации о реальных исполнителях диверсии на "Северных потоках" могла стать главной причиной для скоропалительной отставки Лиз Трасс с поста премьера... 02.11.2022, Sputnik Абхазия
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Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы
Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы
В западных СМИ появилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после взрывов на "Северных потоках" отправила сообщение со словами "Все сделано" госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом написал в своем Twitter основатель файлообменников Megaupload Ким "Дотком". Каких-либо подтверждений либо официальных комментариев этой информации ни с британской, ни с американской сторон пока не последовало.По словам эксперта, США участвовали в произошедшем как организация прикрытия, "эти бесконечные полеты вертолетов ― это страховка, а само действо было произведено Великобританией, и это оказалось секретом Полишинеля", считает Корольков.По его мнению, утечка о реальных исполнителях этой диверсии и стала главной причиной для скоропостижной отставки Трасс."Она не могла скрыть своей радости, воинственная девушка была. И в совокупности с другими обстоятельствами внутренней жизни Великобритании и ее непомерные обещания – это все и привело к тому, что ее просто пнули. Причем это все было доложено руководству Консервативной партии на закрытом заседании", – резюмировал ветеран разведки.
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Корольков о данных разведки о переписке Трасс с Блинкеном после атак на газопроводы
12:20 02.11.2022 (обновлено: 12:31 02.11.2022)
Утечка информации о реальных исполнителях диверсии на "Северных потоках" могла стать главной причиной для скоропалительной отставки Лиз Трасс с поста премьера Великобритании, полагает ветеран Службы внешней разведки России, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.
В западных СМИ появилась информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после взрывов на "Северных потоках" отправила сообщение со словами "Все сделано" госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом написал в своем Twitter основатель файлообменников Megaupload Ким "Дотком". Каких-либо подтверждений либо официальных комментариев этой информации ни с британской, ни с американской сторон пока не последовало.
"Есть зафиксированное свидетельство, что пусть это не прямого, а косвенного характера, но дело рук Special Boat Service (подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании ― Sputnik), где сосредоточены все специалисты по подводным диверсионным мероприятиям. Все обратили внимание, что через двое-трое суток двое сотрудников этой службы были награждены высшими наградами, по-моему, даже ордена Британской империи им были вручены. Совпадений, конечно, много, но как говорят, множество совпадений указывают на закономерность", – отметил Корольков в беседе на радио Sputnik.
По словам эксперта, США участвовали в произошедшем как организация прикрытия, "эти бесконечные полеты вертолетов ― это страховка, а само действо было произведено Великобританией, и это оказалось секретом Полишинеля", считает Корольков.
"Кроме того, несколько дней назад объявили, что идет расследование перехвата некими хакерами неизвестного происхождения и национальной принадлежности телефонных разговоров Лиз Трасс, когда она поздравляла с удачной операцией секретаря Госдепа. Так что тут слишком много совпадений. И эти пятна все время выплывают, чтобы создать единое поле", – сказал Корольков.
По его мнению, утечка о реальных исполнителях этой диверсии и стала главной причиной для скоропостижной отставки Трасс.
"Она не могла скрыть своей радости, воинственная девушка была. И в совокупности с другими обстоятельствами внутренней жизни Великобритании и ее непомерные обещания – это все и привело к тому, что ее просто пнули. Причем это все было доложено руководству Консервативной партии на закрытом заседании", – резюмировал ветеран разведки.