Пленарное заседание посвящено сходствам и различиям путей развития медиаотрасли на постсоветском пространстве, проблемам, требующим решения путем консолидированного подхода представителей профессионального сообщества.

Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире": трансляция завершена

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Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".