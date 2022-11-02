https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/mediaforum-stran-sng-razvitie-media-v-menyayuschemsya-mire-pryamaya-translyatsiya-1042396186.html
Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире": трансляция завершена
Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире": трансляция завершена
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума... 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T10:10+0300
2022-11-02T10:10+0300
2022-11-02T11:38+0300
видео
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россия сегодня
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Пленарное заседание посвящено сходствам и различиям путей развития медиаотрасли на постсоветском пространстве, проблемам, требующим решения путем консолидированного подхода представителей профессионального сообщества.
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видео, мультимедиа, россия сегодня, видео
видео, мультимедиа, россия сегодня, видео
Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире": трансляция завершена
10:10 02.11.2022 (обновлено: 11:38 02.11.2022)
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
Пленарное заседание посвящено сходствам и различиям путей развития медиаотрасли на постсоветском пространстве, проблемам, требующим решения путем консолидированного подхода представителей профессионального сообщества.