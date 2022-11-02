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МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
В области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T16:35+0300
2022-11-02T16:35+0300
2022-11-02T17:07+0300
ядерная война
ядерное оружие
россия
мид рф
политика
политика
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Россия выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности и призывает страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Министерство иностранных дел России опубликовало соответствующее заявление. В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
ядерная война, ядерное оружие, россия, мид рф, политика, политика
ядерная война, ядерное оружие, россия, мид рф, политика, политика
МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
16:35 02.11.2022 (обновлено: 17:07 02.11.2022)
В области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Россия выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности и призывает страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.
Министерство иностранных дел России опубликовало
соответствующее заявление.
"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в заявлении.
В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.