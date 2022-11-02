https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/mid-rossii-opublikoval-zayavlenie-o-predotvraschenii-yadernoy-voyny-1042407934.html

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

В области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T16:35+0300

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ядерная война

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Россия выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности и призывает страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Министерство иностранных дел России опубликовало соответствующее заявление. В нынешней "непростой и турбулентной ситуации", которая стала следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв национальной безопасности России, первоочередная задача — это недопущение военного столкновения ядерных держав, подчеркивается в заявлении.

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ядерная война, ядерное оружие, россия, мид рф, политика, политика