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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-vveli-v-chasti-abkhazii-1042397998.html
Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии
Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". 02.11.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара", сообщает "Черноморэнерго". Света не будет с 10:00 до 15:00.Отключения связаны с ремонтными работами на ВЛ "Ачгуара" и дефицитом электроэнергии перетока из России.
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии

10:38 02.11.2022 (обновлено: 10:44 02.11.2022)
© Sputnik / Асмат Цвижба Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию "Ачгуара", где ведутся работы по замене проводов.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган посетила высоковольтную линию Ачгуара, где ведутся работы по замене проводов. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара".
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара", сообщает "Черноморэнерго".
Света не будет с 10:00 до 15:00.
Отключения связаны с ремонтными работами на ВЛ "Ачгуара" и дефицитом электроэнергии перетока из России.
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