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Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии
Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T10:38+0300
2022-11-02T10:38+0300
2022-11-02T10:44+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара", сообщает "Черноморэнерго". Света не будет с 10:00 до 15:00.Отключения связаны с ремонтными работами на ВЛ "Ачгуара" и дефицитом электроэнергии перетока из России.
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии
10:38 02.11.2022 (обновлено: 10:44 02.11.2022)
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара".
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара", сообщает "Черноморэнерго".
Света не будет с 10:00 до 15:00.
Отключения связаны с ремонтными работами на ВЛ "Ачгуара" и дефицитом электроэнергии перетока из России.