https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-vveli-v-chasti-abkhazii-1042397998.html

Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии

Ограничения на подачу электроэнергии ввели в части Абхазии

Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". 02.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара", сообщает "Черноморэнерго". Света не будет с 10:00 до 15:00.Отключения связаны с ремонтными работами на ВЛ "Ачгуара" и дефицитом электроэнергии перетока из России.

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия