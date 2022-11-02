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Полет над Рицей: как выглядит природное чудо Абхазии осенью

Полет над Рицей: как выглядит природное чудо Абхазии осенью

Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения в Гудаутском районе Абхазии. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

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Рица расположена в долине рек Лашипсы и Юпшара на высоте 950 метров над уровнем моря. В переводе с абхазского название озера означает "дно гор", "подножие гор". К северу от озера высятся вершины Ацетука высотой 2538 метров и Агепста – 3256 метров. Площадь водного зеркала составляет 1,27 квадратного километра. Максимальная глубина Рицы - 116 метров.Как уточняется на официальном сайте Рицинского национального реликтового парка, несмотря на небольшие размеры, озеро Рица оказывает влияние на климат озерной котловины. В озере обитает один вид рыбы – ручьевая форель.Окружающие озеро горы спускаются к нему крутыми склонами, местами образующими скалы. Все они поросли колхидскими, буково-грабовыми и елово-пихтовыми лесами.О происхождении Большой Рицы сложено много легенд. Все они в различных вариантах сводятся к горной катастрофе, произошедшей примерно 250-300 лет назад и сохранившейся в памяти людей. Последние научные данные показывают, что в то время действительно произошло сильное землетрясение, вызвавшее грандиозный обвал горы Пшегишха, которая возвышается над озером с запада массивной трапецией. Часть этой горы рухнула вниз, и огромный завал запрудил реку Юпшару, образовав обширное озеро. Множество легенд сложено местными жителями о происхождении озера.Рицинский нацпарк расположен на южном склоне западной части Большого Кавказа и примыкает к государственной границе с Россией. Его площадь превышает 39 тысяч гектаров, на которых произрастают десятки видов деревьев и эндемичных растений, в том числе сохранившиеся с доледникового периода.

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