https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-na-obekte-energetiki-v-krymu-1042398883.html

Предотвращена диверсия украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму

Предотвращена диверсия украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму

Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T11:00+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.В случае теракта без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.

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