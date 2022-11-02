https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-na-obekte-energetiki-v-krymu-1042398883.html
Предотвращена диверсия украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму
Предотвращена диверсия украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму
Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T11:00+0300
2022-11-02T11:00+0300
2022-11-02T11:30+0300
фсб
крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_52aa166cbca3e7368a320068dec646b3.jpg
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.В случае теракта без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_9edd5c45cc3f554b4d135220aa39b851.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фсб, крым, украина
Предотвращена диверсия украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму
11:00 02.11.2022 (обновлено: 11:30 02.11.2022)
Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.
"Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины, 1978 года рождения, завербованный СБУ", – говорится в сообщении.
У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
В случае теракта без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.
Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.