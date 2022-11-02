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Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен
Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен
Абхазия получила 100 мегаватт энергии из России на время ремонтных работ на ВЛ "Ачгуара" 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T17:29+0300
2022-11-02T17:29+0300
2022-11-02T17:43+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
черноморэнерго
абхазия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов. По его словам, 1 ноября линию запустили впервые после замены старых проводов на новый с пропускной способностью больше на 30%. Переток электроэнергии из России был в размере 100 мегаватт, часть Абхазии была запитана своими средствами.Аварийное отключение линии "Ачгуара" произошло после проведения ремонта, сообщил Гагулия.Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии были введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара".
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен
17:29 02.11.2022 (обновлено: 17:43 02.11.2022)
Абхазия получила 100 мегаватт энергии из России на время ремонтных работ на ВЛ "Ачгуара"
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Как объяснил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, повреждения были обнаружены на стыках замененных проводов.
По его словам, 1 ноября линию запустили впервые после замены старых проводов на новый с пропускной способностью больше на 30%.
Переток электроэнергии из России был в размере 100 мегаватт, часть Абхазии была запитана своими средствами.
"Линия "Ачгуара" совсем недавно была выведена из ремонта, это совершенно новый провод с большей пропускной способностью на 30%. Еще вчера туда была перебазирована техника, сегодня группы искали эти места, на которых происходили эти аварии, это не одна большая авария, а несколько мест, которые были достаточно проблематичные, их сегодня устранили. На срок ремонта был запрошен переток из Российской Федерации вчера, и он действует сегодня до 18 часов", - рассказал он.
Аварийное отключение линии "Ачгуара" произошло после проведения ремонта, сообщил Гагулия.
Ограничения подачи электроэнергии в Абхазии были введены для потребителей, получающих электричество от ВЛ "Ачгуара".