Ремонт на ВЛ "Ачгуара" завершен

"Линия "Ачгуара" совсем недавно была выведена из ремонта, это совершенно новый провод с большей пропускной способностью на 30%. Еще вчера туда была перебазирована техника, сегодня группы искали эти места, на которых происходили эти аварии, это не одна большая авария, а несколько мест, которые были достаточно проблематичные, их сегодня устранили. На срок ремонта был запрошен переток из Российской Федерации вчера, и он действует сегодня до 18 часов", - рассказал он.