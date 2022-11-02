https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/rossiya-posle-polucheniya-garantiy-ukrainy-vozobnovlyaet-zernovuyu-sdelku-1042403110.html

Россия после получения гарантий Украины возобновляет "зерновую сделку"

Россия после получения гарантий Украины возобновляет "зерновую сделку"

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T14:00+0300

2022-11-02T14:00+0300

2022-11-02T14:11+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Россия считает полученные при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины достаточными для возобновления "зерновой сделки", заявили Минобороны России."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", – заявили в российском военном ведомстве.В ведомстве отметили, Киев официально заверил, что коридор в Черном море будет использоваться только для вывоза зерна."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

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