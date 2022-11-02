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https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/sovfed-rossii-ratifitsiroval-protokol-o-restrukturizatsii-kredita-abkhazii-1042403708.html
Совфед России ратифицировал протокол о реструктуризации кредита Абхазии
Совфед России ратифицировал протокол о реструктуризации кредита Абхазии
Ранее Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации. 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T14:30+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии.Межправсоглашение о выделении кредита Абхазии было подписано 24 декабря 2010 года. Оно предусматривает предоставление государственного экспертного кредита в сумме двух миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги.
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совет федерации рф, абхазия, россия
совет федерации рф, абхазия, россия

Совфед России ратифицировал протокол о реструктуризации кредита Абхазии

14:30 02.11.2022 (обновлено: 15:06 02.11.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.
Флаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ранее Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии.

Межправсоглашение о выделении кредита Абхазии было подписано 24 декабря 2010 года. Оно предусматривает предоставление государственного экспертного кредита в сумме двух миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги.
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