https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/sovfed-rossii-ratifitsiroval-protokol-o-restrukturizatsii-kredita-abkhazii-1042403708.html

Совфед России ратифицировал протокол о реструктуризации кредита Абхазии

Совфед России ратифицировал протокол о реструктуризации кредита Абхазии

Ранее Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации. 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T14:30+0300

2022-11-02T14:30+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал протокол о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии.Межправсоглашение о выделении кредита Абхазии было подписано 24 декабря 2010 года. Оно предусматривает предоставление государственного экспертного кредита в сумме двух миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги.

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