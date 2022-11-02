https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/takie-obstoyatelstva-o-proizvodstve-likera-i-drugoy-produktsii-v-laboratorii-agu-1042391325.html
Такие обстоятельства: о производстве ликера и другой продукции в лаборатории АГУ
Такие обстоятельства: о производстве ликера и другой продукции в лаборатории АГУ
Участники осенней ярмарки на культурно-деловой платформе "Гума" студенты АГУ Лана Пипия, Леон Ахба, а также их наставник, руководитель учебного хозяйства АГУ... 02.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-02T10:09+0300
2022-11-02T10:09+0300
2022-11-02T10:49+0300
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Такие обстоятельства: о производстве ликера и другой продукции в лаборатории АГУ
Такие обстоятельства: о производстве ликера и другой продукции в лаборатории АГУ
На большой осенней ярмарке на площадке станции "Гума" студенты кафедры технологии субтропических и пищевкусовых продуктов агроинженерного факультета АГУ представили продукцию, которую изготовили самостоятельно. В эфире радио Sputnik они поделились технологией производства ликера, рассказали, как добывают эфирные масла из цитрусовых, герани и базилика, сколько килограммов фруктов уходит на изготовление алкогольного напитка. Будущие технологи рассказали также, какие возможности предоставляет лаборатория университета, насколько увлекателен процесс обучения, какие изменения хотели бы внести в технологию изготовления продукции, чтобы она обрела уникальный вкус и свойства.Подробности в аудиофайле.
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агу, студенты, производство, алкоголь, лимонад, чай, продукция, подкасты, аудио
агу, студенты, производство, алкоголь, лимонад, чай, продукция, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: о производстве ликера и другой продукции в лаборатории АГУ
10:09 02.11.2022 (обновлено: 10:49 02.11.2022)
Участники осенней ярмарки на культурно-деловой платформе "Гума" студенты АГУ Лана Пипия, Леон Ахба, а также их наставник, руководитель учебного хозяйства АГУ Алхас Гицба рассказали о продукции, которую производят и какие условия у них для этого.
На большой осенней ярмарке на площадке станции "Гума" студенты кафедры технологии субтропических и пищевкусовых продуктов агроинженерного факультета АГУ представили продукцию, которую изготовили самостоятельно. В эфире радио Sputnik
они поделились технологией производства ликера, рассказали, как добывают эфирные масла из цитрусовых, герани и базилика, сколько килограммов фруктов уходит на изготовление алкогольного напитка. Будущие технологи рассказали также, какие возможности предоставляет лаборатория университета, насколько увлекателен процесс обучения, какие изменения хотели бы внести в технологию изготовления продукции, чтобы она обрела уникальный вкус и свойства.
Подробности в аудиофайле.