https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/yunye-zaschitniki-otechestva-kak-prokhodyat-voenno-sportivnye-igry-v-abkhazii-1042406793.html

Юные защитники Отечества: как проходят военно-спортивные игры в Абхазии

Юные защитники Отечества: как проходят военно-спортивные игры в Абхазии

В эти дни в республике проходят ХVI Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира", организованные Министерством просвещения и языковой политики, а также... 02.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-02T18:40+0300

2022-11-02T18:40+0300

2022-11-02T18:40+0300

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О том, кто в них принимает участие и в каком виде спорта они соревнуются, в материале Sputnik Абхазия.Последние два года военно-спортивные игры в Абхазии не проводили в связи с пандемией коронавирусной инфекции.Бадрак Авидзба, SputnikПатриотическое воспитаниеПроведение военно-спортивных игр в Абхазии уже стало традиционным событием, в этом году они проводятся уже в шестнадцатый раз. Для того, чтобы попробовать свои силы в различных видах состязаний, в столицу республики приехали ученики 10-х и 11-х классов со всей страны – всего 80 человек. Одна команда представляет Сухум, семь – районы Абхазии.Открытие военно-спортивных игр "Аиааира" состоялось 31 октября в воинской части в селе Багмаран. В течение нескольких дней будущие защитники Отечества соревнуются в строевой подготовке, беге на различные дистанции, разборке и сборке автомата, перетягивании каната, метании гранаты, стрельбе по мишеням.В этом году игры пополнились еще одной дисциплиной – стрельбой из лука, которая стала одним из двух видов, в котором соревновались участники 2 ноября. Но день начался не со стрельбы, а с метания гранат. Для этого участники организовали "марш-бросок" на двух автобусах в столичный лицей-интернат.Чтобы провести состязание по метанию гранаты, использовали футбольное поле – сделали разметки и установили флажки, это позволило с точностью определить расстояние, на которое школьники кидали игровой снаряд.Вокруг поля выстроились команды, которые поддерживали своих и бурно реагировали на удачные попытки, когда граната улетала достаточно далеко. Зрителям нельзя было подходить слишком близко к месту действия, так как это небезопасно, после замечаний строгого судьи, они возвращались обратно на исходную.Попасть в яблочкоСпустя несколько часов после метания гранаты "боевая колонна" двинулась в столичный клуб лучников "Афырхы". Здесь юным участникам предстояло показать свое умение в стрельбе из традиционного абхазского оружия – лука.Помимо парней, в военно-спортивных играх участвую также девушки, результаты которых порой не хуже. После фотографий на память у входа в клуб, школьники приступили к делу – стрельбе по мишеням. У кого-то это получалось лучше, их пущенные стрелы летели точно в "яблочко", другим этот вид спорта давался тяжелее.Соревнования по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ республики проходят в два этапа. На первом проводятся соревнования в районах, по их результатам комплектуются команды городов и районов. После чего команды принимают участие в финальной части игры "Аиааира".

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