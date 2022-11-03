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Академия наук Абхазии подписала соглашение с Санкт-Петербургским институтом истории РАН
Академия наук Абхазии подписала соглашение с Санкт-Петербургским институтом истории РАН
Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии проходит в республике со 2 по 3 ноября. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T11:55+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом истории Российской Академии наук, в четверг, 3 ноября.Подписи под документом поставили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов.Кроме того, подписанный документ позволит абхазским ученым защищать диссертации в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Алексей Сиренов в свою очередь поблагодарил за приглашение на юбилей Академии наук Абхазии."Для нас тоже очень значимо подписание этого документа, потому что это расширяет горизонты наших исследований и дает большую перспективу для сотрудничества. Наше сотрудничество значимо еще и потому, что Российская Академия наук совсем недавно избрала Зураба Джотовича своим иностранным членом, и он наш ближайший коллега", – сказал он.После президент Академии наук Абхазии и директор Санкт-Петербургского института истории обменялись памятными подарками.Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.
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российская академия наук, академия наук абхазии, наука, россия, абхазия
Академия наук Абхазии подписала соглашение с Санкт-Петербургским институтом истории РАН
11:55 03.11.2022 (обновлено: 12:47 03.11.2022)
Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии проходит в республике со 2 по 3 ноября.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом истории Российской Академии наук, в четверг, 3 ноября.
Подписи под документом поставили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов.
"Соглашение, которое подписано здесь и сейчас, весьма важное, потому что оно дает многое абхазским ученым – историкам, этнографам, и прежде всего оно весьма полезно для наших аспирантов и соискателей", – отметил Зураб Джапуа.
Кроме того, подписанный документ позволит абхазским ученым защищать диссертации в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Алексей Сиренов в свою очередь поблагодарил за приглашение на юбилей Академии наук Абхазии.
"Для нас тоже очень значимо подписание этого документа, потому что это расширяет горизонты наших исследований и дает большую перспективу для сотрудничества. Наше сотрудничество значимо еще и потому, что Российская Академия наук совсем недавно избрала Зураба Джотовича своим иностранным членом, и он наш ближайший коллега", – сказал он.
После президент Академии наук Абхазии и директор Санкт-Петербургского института истории обменялись памятными подарками.
Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.