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Академия наук Абхазии подписала соглашение с Санкт-Петербургским институтом истории РАН

Академия наук Абхазии подписала соглашение с Санкт-Петербургским институтом истории РАН

Научная конференция аспирантов и молодых ученых к 25-летнему юбилею Академии наук Абхазии проходит в республике со 2 по 3 ноября. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Академия наук Абхазии подписала соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским институтом истории Российской Академии наук, в четверг, 3 ноября.Подписи под документом поставили президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов.Кроме того, подписанный документ позволит абхазским ученым защищать диссертации в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Алексей Сиренов в свою очередь поблагодарил за приглашение на юбилей Академии наук Абхазии."Для нас тоже очень значимо подписание этого документа, потому что это расширяет горизонты наших исследований и дает большую перспективу для сотрудничества. Наше сотрудничество значимо еще и потому, что Российская Академия наук совсем недавно избрала Зураба Джотовича своим иностранным членом, и он наш ближайший коллега", – сказал он.После президент Академии наук Абхазии и директор Санкт-Петербургского института истории обменялись памятными подарками.Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики.

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