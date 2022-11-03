https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/amerikanist-batyuk-rasskazal-pochemu-v-ssha-vdrug-zagovorili-o-peregovorakh-s-rossiey-1042438248.html

Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией

Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией

Координатор Совбеза США Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине из-за того, что украинский конфликт пошел не по американскому... 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T19:10+0300

2022-11-03T19:10+0300

2022-11-03T19:10+0300

видео

мультимедиа

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/03/1042438014_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_2310715aa514d6bc3263f239dcb9ee70.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Как выборы повлияют на американскую внешнюю политику? Переключится ли внимание США при республиканцах с России на Китай или американцы продолжат борьбу на два фронта? Могут ли американцы договариваться надолго или неизбежно нарушат любые обещания? Обо всем этом смотрите в нашем видео

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, сша, россия, видео