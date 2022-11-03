https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/amerikanist-batyuk-rasskazal-pochemu-v-ssha-vdrug-zagovorili-o-peregovorakh-s-rossiey-1042438248.html
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Координатор Совбеза США Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине из-за того, что украинский конфликт пошел не по американскому... 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T19:10+0300
2022-11-03T19:10+0300
2022-11-03T19:10+0300
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Как выборы повлияют на американскую внешнюю политику? Переключится ли внимание США при республиканцах с России на Китай или американцы продолжат борьбу на два фронта? Могут ли американцы договариваться надолго или неизбежно нарушат любые обещания? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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видео, мультимедиа, сша, россия, видео
видео, мультимедиа, сша, россия, видео
Американист Батюк рассказал, почему в США вдруг заговорили о переговорах с Россией
Координатор Совбеза США Кирби заявил о поиске США переговорного решения с Россией по Украине из-за того, что украинский конфликт пошел не по американскому плану.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Как выборы повлияют на американскую внешнюю политику? Переключится ли внимание США при республиканцах с России на Китай или американцы продолжат борьбу на два фронта? Могут ли американцы договариваться надолго или неизбежно нарушат любые обещания? Обо всем этом смотрите в нашем видео