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Более 100 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
Более 100 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
В Москву освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T18:40+0300
2022-11-03T18:40+0300
2022-11-03T18:40+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает Минобороны России.Они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Более 100 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
В Москву освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает Минобороны России.
Они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.