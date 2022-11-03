https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bolee-100-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-vozvrascheny-s-podkontrolnoy-kievu-territorii-1042437442.html

Более 100 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

Более 100 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории

В Москву освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T18:40+0300

2022-11-03T18:40+0300

2022-11-03T18:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает Минобороны России.Они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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