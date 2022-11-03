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Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства
Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства
В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделил 100 миллионов рублей на реализацию программы. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T08:55+0300
2022-11-03T08:55+0300
2022-11-03T10:08+0300
в абхазии
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сельское хозяйство
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Минсельхоза республики Беслан Джопуа.По его словам, ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. С нового года комиссия будет отбирать лучшие проекты.В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.В этом году упор будет сделан на развитие однолетних и многолетних культур, перерабатывающее производство, а также приобретение техники для фермеров.По словам министра, многие фермеры обращаются с просьбой купить мотоблоки или оборудование для трактора.Джопуа также напомнил, что по регламенту программы на один проект не может быть выделено более одного миллиона рублей. Также одна семья может получить грант не более, чем на два проекта.
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абхазия, сельское хозяйство
абхазия, сельское хозяйство
Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства
08:55 03.11.2022 (обновлено: 10:08 03.11.2022)
В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделил 100 миллионов рублей на реализацию программы.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Минсельхоза республики Беслан Джопуа.
По его словам, ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. С нового года комиссия будет отбирать лучшие проекты.
В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.
"Программа работает уже два года. В 2023 году будут небольшие изменения. Это касается животноводства. Опыт двух лет показал, как сложно покупать породистых домашних животных на территории Абхазии, и как сложно привозить из-за границы. Для того, чтобы деньги просто так не пропадали, решили перенаправить эти деньги на другие отрасли", – пояснил Джопуа.
В этом году упор будет сделан на развитие однолетних и многолетних культур, перерабатывающее производство, а также приобретение техники для фермеров.
По словам министра, многие фермеры обращаются с просьбой купить мотоблоки или оборудование для трактора.
Джопуа также напомнил, что по регламенту программы на один проект не может быть выделено более одного миллиона рублей. Также одна семья может получить грант не более, чем на два проекта.