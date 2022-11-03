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Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства

Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства

В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделил 100 миллионов рублей на реализацию программы. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T08:55+0300

2022-11-03T08:55+0300

2022-11-03T10:08+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Более 100 заявок поступило на участие в программе развития сельского хозяйства Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Минсельхоза республики Беслан Джопуа.По его словам, ведомство приостановило прием заявок из-за их большого числа. С нового года комиссия будет отбирать лучшие проекты.В 2023 году Кабинет министров Абхазии выделит 100 млн руб на реализацию программы.В этом году упор будет сделан на развитие однолетних и многолетних культур, перерабатывающее производство, а также приобретение техники для фермеров.По словам министра, многие фермеры обращаются с просьбой купить мотоблоки или оборудование для трактора.Джопуа также напомнил, что по регламенту программы на один проект не может быть выделено более одного миллиона рублей. Также одна семья может получить грант не более, чем на два проекта.

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