https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bolee-150-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-mesyats--1042439494.html

Более 150 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за месяц

Более 150 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за месяц

С 1 по 3 ноября в Абхазии зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T21:42+0300

2022-11-03T21:42+0300

2022-11-03T21:42+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Абхазии в октябре выявлен 151 случай коронавируса, один пациент скончался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ на сегодняшний день два пациента.

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Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия