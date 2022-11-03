https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bolee-150-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-abkhazii-za-mesyats--1042439494.html
Более 150 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за месяц
Более 150 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за месяц
С 1 по 3 ноября в Абхазии зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T21:42+0300
2022-11-03T21:42+0300
2022-11-03T21:42+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039223129_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_ae1a6ce65c5eb9ded0c2383a73cc7ce1.jpg
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Абхазии в октябре выявлен 151 случай коронавируса, один пациент скончался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ на сегодняшний день два пациента.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/17/1039223129_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d4c0ee68a4a07902328aa744ad8dcaf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Более 150 случаев коронавируса зафиксировано в Абхазии за месяц
С 1 по 3 ноября в Абхазии зафиксировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В Абхазии в октябре выявлен 151 случай коронавируса, один пациент скончался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В сентябре количество случаев составляло 1321 человек, умер один пациент с диагнозом COVID-19.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ на сегодняшний день два пациента.