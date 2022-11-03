https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/bzhaniya-zayavil-chto-otchitaetsya-pered-grazhdanami-o-prodelannoy-rabote-1042436936.html

Бжания заявил, что отчитается перед гражданами о проделанной работе

Бжания заявил, что отчитается перед гражданами о проделанной работе

В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T18:09+0300

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в абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в ближайшее время отчитается перед гражданами о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. Как отмечает пресс-служба Совет поддерживает курс главы государства. На встрече также обсудили вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, ужесточение мер наказания за нарушения правил дорожного движения, важность воспитания подрастающего поколения на основе принципов и ценностей, имеющих тысячелетнюю историю.

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