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Бжания заявил, что отчитается перед гражданами о проделанной работе
Бжания заявил, что отчитается перед гражданами о проделанной работе
В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T18:09+0300
2022-11-03T18:09+0300
2022-11-03T18:09+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в ближайшее время отчитается перед гражданами о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. Как отмечает пресс-служба Совет поддерживает курс главы государства. На встрече также обсудили вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, ужесточение мер наказания за нарушения правил дорожного движения, важность воспитания подрастающего поколения на основе принципов и ценностей, имеющих тысячелетнюю историю.
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аслан бжания, совет старейшин абхазии, абхазия, политика
аслан бжания, совет старейшин абхазии, абхазия, политика
Бжания заявил, что отчитается перед гражданами о проделанной работе
В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в ближайшее время отчитается перед гражданами о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. Как отмечает пресс-служба Совет поддерживает курс главы государства.
Председатель Совета Аполлон Думаа напомнил Аслану Бжания, что перед президентскими выборами он обещал отчитываться перед народом о проделанной работе. Бжания ответил, что сделает это в ближайшее время.
На встрече также обсудили вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, ужесточение мер наказания за нарушения правил дорожного движения, важность воспитания подрастающего поколения на основе принципов и ценностей, имеющих тысячелетнюю историю.