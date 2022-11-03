https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/chernomorenergo-remontnye-raboty-na-vl-achguara-zaversheny-1042438621.html
"Черноморэнерго": ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" завершены
"Черноморэнерго": ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" завершены
"Ачгуара" была отключена из-за ремонтных работ с 12:00. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T20:16+0300
2022-11-03T20:16+0300
2022-11-03T20:51+0300
в абхазии
черноморэнерго
проблемы энергетической отрасли в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. ВЛ "Ачгуара" запущена в тестовом режиме, сообщили в пресс-служба "Черноморэнерго".Там уточнили, что линия была проверена на всем протяжении, авария устранена. "Поочередно включаем электроэнергию во всех обесточенными районах", - отметил пресс-секретарь Алхас Гагулия.Все технические службы, аварийные бригады и руководство компании остаются на месте аварии, отметил он. По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго", большая часть Абхазии осталась без света из-за провисания проводов на нескольких участках. Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.
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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия
"Черноморэнерго": ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" завершены
20:16 03.11.2022 (обновлено: 20:51 03.11.2022)
"Ачгуара" была отключена из-за ремонтных работ с 12:00.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. ВЛ "Ачгуара" запущена в тестовом режиме, сообщили в пресс-служба "Черноморэнерго".
Там уточнили, что линия была проверена на всем протяжении, авария устранена.
"Поочередно включаем электроэнергию во всех обесточенными районах", - отметил пресс-секретарь Алхас Гагулия.
Все технические службы, аварийные бригады и руководство компании остаются на месте аварии, отметил он.
По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго", большая часть Абхазии осталась без света из-за провисания проводов на нескольких участках.
"Где-то пришлось подтягивать провода, где-то ставить шлейфы. Провод новый, но опоры старые", - объяснил Гагулия.
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.
Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.
В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.