https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/chernomorenergo-remontnye-raboty-na-vl-achguara-zaversheny-1042438621.html

"Черноморэнерго": ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" завершены

"Черноморэнерго": ремонтные работы на ВЛ "Ачгуара" завершены

"Ачгуара" была отключена из-за ремонтных работ с 12:00. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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2022-11-03T20:51+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. ВЛ "Ачгуара" запущена в тестовом режиме, сообщили в пресс-служба "Черноморэнерго".Там уточнили, что линия была проверена на всем протяжении, авария устранена. "Поочередно включаем электроэнергию во всех обесточенными районах", - отметил пресс-секретарь Алхас Гагулия.Все технические службы, аварийные бригады и руководство компании остаются на месте аварии, отметил он. По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго", большая часть Абхазии осталась без света из-за провисания проводов на нескольких участках. Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия