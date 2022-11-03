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Итоги государственной целевой программы "Жилище-2022"
Итоги государственной целевой программы "Жилище-2022"
По госпрограмме "Жилище-2022" в этом году одобрена 51 заявка. Всего комиссия рассмотрела 94 заявления, из них 32 отклонили, еще 11 дополнительно изучают. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T14:50+0300
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В 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей. Расходы на реализацию целевой госпрограммы "Жилище" увеличены на 50%. Таким образом, сумма на следующий год составит 60 миллионов.
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Итоги государственной целевой программы "Жилище-2022"
14:50 03.11.2022 (обновлено: 14:54 03.11.2022)
По госпрограмме "Жилище-2022" в этом году одобрена 51 заявка. Всего комиссия рассмотрела 94 заявления, из них 32 отклонили, еще 11 дополнительно изучают.
В 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей. Расходы на реализацию целевой госпрограммы "Жилище" увеличены на 50%. Таким образом, сумма на следующий год составит 60 миллионов.