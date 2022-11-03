https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/itogi-gosudarstvennoy-tselevoy-programmy-zhilische-2022-1042420366.html

Итоги государственной целевой программы "Жилище-2022"

Итоги государственной целевой программы "Жилище-2022"

По госпрограмме "Жилище-2022" в этом году одобрена 51 заявка. Всего комиссия рассмотрела 94 заявления, из них 32 отклонили, еще 11 дополнительно изучают. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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В 2022 году на реализацию программы было выделено 40 миллионов рублей. Расходы на реализацию целевой госпрограммы "Жилище" увеличены на 50%. Таким образом, сумма на следующий год составит 60 миллионов.

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