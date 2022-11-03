https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/kolichestvo-bankovskikh-operatsiy-po-rossiyskim-kartam-v-abkhazii-uvelichilos-na-24-1042419920.html
Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24%
Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24%
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T16:30+0300
2022-11-03T16:30+0300
2022-11-03T16:30+0300
в абхазии
банковские карты
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102976/17/1029761780_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_d5cfa0ba6b998c22d37163bf002b9f9d.jpg
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор национальной платежной системы "АПРА" Инал Кишмария.По его словам, в 2022 году туристы активно пользовались банковскими картами "Мир", VISA и Master Card.Карты "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.Фиксируется и рост использования банковских карт "АПРА" местным населением на 18%.По словам Кишмария, речь идет о снятии денежных средств и о безналичной оплате. По сравнению с 2021 годом оплата товаров и услуг картами увеличилась на 50% и составила 487 млн руб. При этом, как отметил Кишмария, больше всего операций все еще проходит именно со снятием денежных средств.Карты АПРА World используются не только на территории Абхазии, но и в России. За 2022 год за пределами Абхазии было осуществлено операций на сумму 63 млн руб.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102976/17/1029761780_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b5a453d227c1b0db725d4362d19d8a7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
банковские карты, абхазия
банковские карты, абхазия
Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24%
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор национальной платежной системы "АПРА" Инал Кишмария.
По его словам, в 2022 году туристы активно пользовались банковскими картами "Мир", VISA и Master Card.
"Если говорить в цифрах, то оборот денежных средств по российским картам на 1 ноября 2022 года составил 14 млрд 477 млн руб. Рост наблюдается по системе "Мир". У нас в этом году на 1 ноября по сравнению с прошлым годом вырос оборот денежных средств на 127%. Это связано не только с успешным курортным сезоном, но и с политической обстановкой вокруг России. И связано с наиболее активной эмиссией банковских карт российской платежной системы "МИР", – подчеркнул он.
Карты "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.
Фиксируется и рост использования банковских карт "АПРА" местным населением на 18%.
По словам Кишмария, речь идет о снятии денежных средств и о безналичной оплате.
По сравнению с 2021 годом оплата товаров и услуг картами увеличилась на 50% и составила 487 млн руб. При этом, как отметил Кишмария, больше всего операций все еще проходит именно со снятием денежных средств.
Карты АПРА World используются не только на территории Абхазии, но и в России. За 2022 год за пределами Абхазии было осуществлено операций на сумму 63 млн руб.