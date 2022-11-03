https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/kolichestvo-bankovskikh-operatsiy-po-rossiyskim-kartam-v-abkhazii-uvelichilos-na-24-1042419920.html

Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24%

Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24%

Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T16:30+0300

2022-11-03T16:30+0300

2022-11-03T16:30+0300

в абхазии

банковские карты

абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Количество банковских операций по российским картам в Абхазии увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор национальной платежной системы "АПРА" Инал Кишмария.По его словам, в 2022 году туристы активно пользовались банковскими картами "Мир", VISA и Master Card.Карты "Мир" сейчас принимают в девяти странах, помимо Абхазии: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.Фиксируется и рост использования банковских карт "АПРА" местным населением на 18%.По словам Кишмария, речь идет о снятии денежных средств и о безналичной оплате. По сравнению с 2021 годом оплата товаров и услуг картами увеличилась на 50% и составила 487 млн руб. При этом, как отметил Кишмария, больше всего операций все еще проходит именно со снятием денежных средств.Карты АПРА World используются не только на территории Абхазии, но и в России. За 2022 год за пределами Абхазии было осуществлено операций на сумму 63 млн руб.

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