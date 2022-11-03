https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/litovkin-o-khode-svo-v-dnr-soyuznye-sily-perekhvatili-initsiativu-i-pereshli-v-nastuplenie-1042413753.html

Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление

Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление

Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью радио Sputnik рассказал о ходе СВО в ДНР. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление

Союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В беседе на радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о ходе СВО в этом направлении.Он добавил, что прибытие мобилизованных подразделений оказывает большую помощь нашим войскам на линии соприкосновения, обеспечивая как техническую поддержку, так и психологическую.

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