https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/litovkin-o-khode-svo-v-dnr-soyuznye-sily-perekhvatili-initsiativu-i-pereshli-v-nastuplenie-1042413753.html
Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление
Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление
Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью радио Sputnik рассказал о ходе СВО в ДНР. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T11:30+0300
2022-11-03T11:30+0300
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Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление
Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление
Союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В беседе на радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о ходе СВО в этом направлении.Он добавил, что прибытие мобилизованных подразделений оказывает большую помощь нашим войскам на линии соприкосновения, обеспечивая как техническую поддержку, так и психологическую.
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подкасты энергетика, россия, днр, спецоперация, украина, аудио
Литовкин о ходе СВО в ДНР: союзные силы перехватили инициативу и перешли в наступление
11:30 03.11.2022 (обновлено: 11:38 03.11.2022)
Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью радио Sputnik рассказал о ходе СВО в ДНР.
Союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В беседе на радио Sputnik
военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о ходе СВО в этом направлении.
"Мы перехватили инициативу у противника на донецком направлении, в районе Авдеевки и районе Марьино после того, как были нанесены удары ракетами Х-32 нашими бомбардировщиками по тылам врага, по его боевым позициям и отрядам сосредоточения. Перешли в наступление: отвоевываем высоты, которые ведут к Авдеевке, чтобы полностью овладеть этим районом", – сказал Литовкин.
Он добавил, что прибытие мобилизованных подразделений оказывает большую помощь нашим войскам на линии соприкосновения, обеспечивая как техническую поддержку, так и психологическую.