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Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Сухуме

Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Сухуме

ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в районе парка Курченко в среду, 2 ноября. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием четырех машин в Сухуме в среду, 2 ноября, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.По его словам, после аварии один мужчина был доставлен в больницу без признаков жизни, врачи не успели оказать ему помощь.Двое пострадавших были госпитализированы. Один из них сейчас находится в отделении нейрохирургии с диагнозом позвоночно-спинномозговая травма, неосложненный перелом правого суставного отростка пятого шейного позвонка, ушибленно-рваная рана мочки левого уха. Пациент находится в сознании, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.Второй пострадавший – в отделении травматологии. У него перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости, ушиб грудной клетки слева.Еще один пострадавший в ДТП попал в ЦРБ с диагнозом ушибленная рана лобной области. Ему была выполнена первичная хирургическая обработка. Госпитализация ему не потребовалась.ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в среду 2 ноября. По информации МЧС Абхазии, автомобили столкнулись в районе парка Курченко.

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