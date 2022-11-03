https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-v-krupnom-dtp-v-sukhume-1042436115.html
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Сухуме
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Сухуме
ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в районе парка Курченко в среду, 2 ноября. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T17:25+0300
2022-11-03T17:25+0300
2022-11-03T17:55+0300
в абхазии
дтп
мвд абхазии
гаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042409464_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_78e0cbbea0e2b10a40de6463889a5081.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием четырех машин в Сухуме в среду, 2 ноября, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.По его словам, после аварии один мужчина был доставлен в больницу без признаков жизни, врачи не успели оказать ему помощь.Двое пострадавших были госпитализированы. Один из них сейчас находится в отделении нейрохирургии с диагнозом позвоночно-спинномозговая травма, неосложненный перелом правого суставного отростка пятого шейного позвонка, ушибленно-рваная рана мочки левого уха. Пациент находится в сознании, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.Второй пострадавший – в отделении травматологии. У него перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости, ушиб грудной клетки слева.Еще один пострадавший в ДТП попал в ЦРБ с диагнозом ушибленная рана лобной области. Ему была выполнена первичная хирургическая обработка. Госпитализация ему не потребовалась.ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в среду 2 ноября. По информации МЧС Абхазии, автомобили столкнулись в районе парка Курченко.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042409464_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_c113b5d139258bc50e3b16f488c650b8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, мвд абхазии, гаи
Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП в Сухуме
17:25 03.11.2022 (обновлено: 17:55 03.11.2022)
ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в районе парка Курченко в среду, 2 ноября.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием четырех машин в Сухуме в среду, 2 ноября, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik и.о. главврача Республиканской больницы Эрик Хатхва.
По его словам, после аварии один мужчина был доставлен в больницу без признаков жизни, врачи не успели оказать ему помощь.
Двое пострадавших были госпитализированы. Один из них сейчас находится в отделении нейрохирургии с диагнозом позвоночно-спинномозговая травма, неосложненный перелом правого суставного отростка пятого шейного позвонка, ушибленно-рваная рана мочки левого уха. Пациент находится в сознании, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Второй пострадавший – в отделении травматологии. У него перелом наружного мыщелка левой большеберцовой кости, ушиб грудной клетки слева.
"Пациент находится в сознании, ему была выполнена фиксация левой нижней конечности ортезом. Состояние пациента средней степени тяжести", – отметил и.о. главврача Республиканской больницы.
Еще один пострадавший в ДТП попал в ЦРБ с диагнозом ушибленная рана лобной области. Ему была выполнена первичная хирургическая обработка. Госпитализация ему не потребовалась.
ДТП с участием четырех машин произошло в Сухуме в среду 2 ноября. По информации МЧС Абхазии, автомобили столкнулись в районе парка Курченко.