https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/plan-nalogovykh-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-za-desyat-mesyatsev-2022-goda-vypolnen-na-131-1042417929.html

План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%

План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 977,6 млн руб. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T13:40+0300

2022-11-03T13:40+0300

2022-11-03T14:10+0300

в абхазии

налоги

министерство финансов абхазии

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За октябрь 2022 года налоговых платежей в бюджет поступило на сумму в 650,0 млн руб при плане 495,6 млн руб.

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налоги, министерство финансов абхазии, абхазия