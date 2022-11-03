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План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 977,6 млн руб. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За октябрь 2022 года налоговых платежей в бюджет поступило на сумму в 650,0 млн руб при плане 495,6 млн руб.
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налоги, министерство финансов абхазии, абхазия
налоги, министерство финансов абхазии, абхазия

План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%

13:40 03.11.2022 (обновлено: 14:10 03.11.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 977,6 млн руб.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

План на десять месяцев был в размере 2 665,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 131%, что в суммарном выражении равно – 859,0 млн руб.

За октябрь 2022 года налоговых платежей в бюджет поступило на сумму в 650,0 млн руб при плане 495,6 млн руб.
Объем налоговых платежей за 10 месяцев 2022 года

Город, район

Поступило

План

Сухум

1 721,5 млн руб

1 362,3 млн руб

Гагрский район

1 023,8 млн руб

684,6 млн руб

Гудаутский район

398,7 млн руб

231,0 млн руб

Сухумский район

153,6 млн руб

147,9 млн руб

Гулрыпшский район

84,1 млн руб

60,6 млн руб

Очамчырский район

170,2 млн руб

117,9 млн руб

Ткуарчалский район

46,9 млн руб

23,1 млн руб

Галский район

44,0 млн руб

37,6 млн руб

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