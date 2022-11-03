https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/plan-nalogovykh-postupleniy-v-byudzhet-abkhazii-za-desyat-mesyatsev-2022-goda-vypolnen-na-131-1042417929.html
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 977,6 млн руб. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T13:40+0300
2022-11-03T13:40+0300
2022-11-03T14:10+0300
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За октябрь 2022 года налоговых платежей в бюджет поступило на сумму в 650,0 млн руб при плане 495,6 млн руб.
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налоги, министерство финансов абхазии, абхазия
налоги, министерство финансов абхазии, абхазия
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%
13:40 03.11.2022 (обновлено: 14:10 03.11.2022)
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 977,6 млн руб.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik.
План налоговых поступлений в бюджет Абхазии за десять месяцев 2022 года выполнен на 137%, он составил 3 642,8 млн руб, сообщается на сайте
Министерства по налогам и сборам.
План на десять месяцев был в размере 2 665,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 131%, что в суммарном выражении равно – 859,0 млн руб.
За октябрь 2022 года налоговых платежей в бюджет поступило на сумму в 650,0 млн руб при плане 495,6 млн руб.
Объем налоговых платежей за 10 месяцев 2022 года
Город, район
Поступило
План
Сухум
1 721,5 млн руб
1 362,3 млн руб
Гагрский район
1 023,8 млн руб
684,6 млн руб
Гудаутский район
398,7 млн руб
231,0 млн руб
Сухумский район
153,6 млн руб
147,9 млн руб
Гулрыпшский район
84,1 млн руб
60,6 млн руб
Очамчырский район
170,2 млн руб
117,9 млн руб
Ткуарчалский район
46,9 млн руб
23,1 млн руб
Галский район
44,0 млн руб
37,6 млн руб