https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/posrednik-kishmariya-o-razvitii-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1042405584.html

Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии

Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии

Исполнительный директор национальной платежной системы "Апра" Инал Кишмария в программе "Посредник". 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T10:29+0300

2022-11-03T10:29+0300

2022-11-03T10:29+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

национальный банк абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/02/1042405431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f10eb68acb65a3a5f46056d61a1ee584.jpg

Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии

В этом году туристы активно пользовались банковскими картами, есть значительный рост, сообщил Кишмария. "Если говорить о российских банковских картах, то рост составил 24 процента. Оборот денежных средств по российским картам на 1 ноября составил 14 миллиардов 447 миллионов рублей. Крайне высокий рост продемонстрировала российская платежная система "МИР". По сравнению с прошлым годом на 1 ноября оборот денежных средств вырос на 127 процентов", – сообщил Кишмария. Он отметил, что данная статистика связана не только с успешным курортным сезоном, но и с политической обстановкой, которая происходит вокруг России.Кроме того, на 1 ноября в пределах 18 процентов зафиксировано увеличение использования банковских карт "АПРА" местным населением.Подробнее об этом, об интеграции абхазских банковских карт в платежную систему России, об использовании карт "АПРА" в других странах, о дальнейших планах по развитию местной платежной системы, слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, абхазия, национальный банк абхазии, аудио