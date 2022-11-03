https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/posrednik-kishmariya-o-razvitii-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1042405584.html
Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии
Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии
Исполнительный директор национальной платежной системы "Апра" Инал Кишмария в программе "Посредник". 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T10:29+0300
2022-11-03T10:29+0300
2022-11-03T10:29+0300
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Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии
Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии
В этом году туристы активно пользовались банковскими картами, есть значительный рост, сообщил Кишмария. "Если говорить о российских банковских картах, то рост составил 24 процента. Оборот денежных средств по российским картам на 1 ноября составил 14 миллиардов 447 миллионов рублей. Крайне высокий рост продемонстрировала российская платежная система "МИР". По сравнению с прошлым годом на 1 ноября оборот денежных средств вырос на 127 процентов", – сообщил Кишмария. Он отметил, что данная статистика связана не только с успешным курортным сезоном, но и с политической обстановкой, которая происходит вокруг России.Кроме того, на 1 ноября в пределах 18 процентов зафиксировано увеличение использования банковских карт "АПРА" местным населением.Подробнее об этом, об интеграции абхазских банковских карт в платежную систему России, об использовании карт "АПРА" в других странах, о дальнейших планах по развитию местной платежной системы, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, национальный банк абхазии, аудио
подкасты, посредник, абхазия, национальный банк абхазии, аудио
Посредник: Кишмария о развитии национальной платежной системы Абхазии
Исполнительный директор национальной платежной системы "Апра" Инал Кишмария в программе "Посредник".
В этом году туристы активно пользовались банковскими картами, есть значительный рост, сообщил Кишмария.
"Если говорить о российских банковских картах, то рост составил 24 процента. Оборот денежных средств по российским картам на 1 ноября составил 14 миллиардов 447 миллионов рублей. Крайне высокий рост продемонстрировала российская платежная система "МИР". По сравнению с прошлым годом на 1 ноября оборот денежных средств вырос на 127 процентов", – сообщил Кишмария.
Он отметил, что данная статистика связана не только с успешным курортным сезоном, но и с политической обстановкой, которая происходит вокруг России.
Кроме того, на 1 ноября в пределах 18 процентов зафиксировано увеличение использования банковских карт "АПРА" местным населением.
Подробнее об этом, об интеграции абхазских банковских карт в платежную систему России, об использовании карт "АПРА" в других странах, о дальнейших планах по развитию местной платежной системы, слушайте в аудиофайле
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