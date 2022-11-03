https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/remont-vysokovoltnoy-linii-achguara-prodolzhaetsya---1042413573.html

Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается

Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается

Большая часть Абхазии уже третьи сутки получает электроэнергию с ограничениями из-за ряда аварий на высоковольтной линии "Ачгуара". 03.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

абхазия

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. По его словам, ремонтные бригады продолжили работу с раннего утра. Прогнозов об окончании работ в "Черноморэнерго" пока не дают. Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России. Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии. В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке. Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия