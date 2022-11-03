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Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается
Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается
Большая часть Абхазии уже третьи сутки получает электроэнергию с ограничениями из-за ряда аварий на высоковольтной линии "Ачгуара". 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T10:54+0300
2022-11-03T10:54+0300
2022-11-03T11:37+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. По его словам, ремонтные бригады продолжили работу с раннего утра. Прогнозов об окончании работ в "Черноморэнерго" пока не дают. Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России. Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии. В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке. Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, абхазия
Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается
10:54 03.11.2022 (обновлено: 11:37 03.11.2022)
Большая часть Абхазии уже третьи сутки получает электроэнергию с ограничениями из-за ряда аварий на высоковольтной линии "Ачгуара".
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" продолжается, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
По его словам, ремонтные бригады продолжили работу с раннего утра.
"Они должны пройти по всей линии. Срабатывает автоматическая защита. Причиной этому могут быть несколько факторов, и чтобы исключить все факторы, необходимо пройти всю линию. Протяженность линии порядка 30 километров", - уточнил Гагулия.
Прогнозов об окончании работ в "Черноморэнерго" пока не дают.
Во вторник, 1 ноября, трижды за сутки большая часть Абхазии оставалась без света из-за аварийных отключений ВЛ "Ачгуара". На время ремонтных работ, которые возобновились с утра 2 ноября, Абхазия получала переток электроэнергии из России.
Вечером 2 ноября в "Черноморэнерго" сообщили, что ремонт на высоковольтной линии завершен. Однако уже к 18:00 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.
В районы, оставшиеся без электричества, электроэнергию подают с ограничениями по нагрузке.
Провода на воздушной линии "Ачгуара" были заменены еще в октябре 2022 года. На это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт.