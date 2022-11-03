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Российские офтальмологи обследовали 2168 человек в Абхазии
Российские офтальмологи обследовали 2168 человек в Абхазии
Специалисты Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова работали в Абхазии с 27 сентября. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Российские офтальмологи обследовали 2168 человек в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс". Наиболее частые заболевания, которые выявили медики – катаракта, гиперметропия (дальнозоркость), миопия (близорукость), астигматизм, пресбиопия, глаукома. Были случаи патологии сетчатки, требующие хирургического вмешательства.
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медицина, абхазия, зрение
медицина, абхазия, зрение

Российские офтальмологи обследовали 2168 человек в Абхазии

15:55 03.11.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская офтальмологическая клиническая больница
Тамбовская офтальмологическая клиническая больница - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Специалисты Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова работали в Абхазии с 27 сентября.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Российские офтальмологи обследовали 2168 человек в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".

Бесплатное обследование могли пройти жители всех районов – и взрослые, и дети с 7 лет. Мобильный передвижной комплекс работал в 14 населенных пунктах.

Наиболее частые заболевания, которые выявили медики – катаракта, гиперметропия (дальнозоркость), миопия (близорукость), астигматизм, пресбиопия, глаукома.
Были случаи патологии сетчатки, требующие хирургического вмешательства.
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