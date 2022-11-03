https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/sotsvyplaty-v-abkhazii-uvelichatsya-v-2023-godu--1042403942.html
Соцвыплаты в Абхазии увеличатся в 2023 году
Соцвыплаты в Абхазии увеличатся в 2023 году
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии в 2023 году составит 163,9 миллиона рублей. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T12:40+0300
2022-11-03T12:40+0300
2022-11-03T12:48+0300
в абхазии
социальные выплаты
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Размер единовременных социальных выплат в Абхазии с 2011 года существенно не увеличивался, рассказал в интервью радио Sputnik глава Фонда социального страхования и охраны труда Бакур Бебия.Бюджет фонда на 2023 год прогнозируется в размере 163,9 млн руб, что на 33%, или на 45 млн руб больше бюджета 2022 года, отметил Бебия.По его словам, от бюджетных организаций Фонд получил более 40 млн руб, от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей более 100 млн руб.Единовременная выплата работающим родителям за рождение ребенка увеличится с 13 до 22 тысяч рублей, для неработающих родителей – с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей.Пособие на период отпуска по уходу за ребенком вырастет с трех до семи тысяч рублей. Если ранее за рождение двойни фонд выплачивал ту же сумму, как за рождение одного ребенка, то с 2023 года выплата будет отдельной за каждого.Как объяснил Бебия, повышение социальных выплат напрямую связано с повышением заработных плат в Абхазии.Бебия напомнил, что Фонд работает с участниками системы социального страхования. То есть, если человек работает, получает заработную плату, с нее в Фонд поступает часть суммы, из которой и формируются выплаты.От внебюджетных организаций в фонд поступает один процент, от бюджетных – два процента от заработной платы."Повышение уровня социальных пособий повышает авторитет государства, и мы будем способствовать повышению уровня жизни населения, стимулировать рождаемость", – добавил Бебия.Предполагается, что выплачивать увеличенные пособия начнут в 2023 году.
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социальные выплаты, абхазия
социальные выплаты, абхазия
Соцвыплаты в Абхазии увеличатся в 2023 году
12:40 03.11.2022 (обновлено: 12:48 03.11.2022)
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии в 2023 году составит 163,9 миллиона рублей.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Размер единовременных социальных выплат в Абхазии с 2011 года существенно не увеличивался, рассказал в интервью радио Sputnik глава Фонда социального страхования и охраны труда Бакур Бебия.
Бюджет фонда на 2023 год прогнозируется в размере 163,9 млн руб, что на 33%, или на 45 млн руб больше бюджета 2022 года, отметил Бебия.
По его словам, от бюджетных организаций Фонд получил более 40 млн руб, от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей более 100 млн руб.
Единовременная выплата работающим родителям за рождение ребенка увеличится с 13 до 22 тысяч рублей, для неработающих родителей – с 10,2 тысячи до 17 тысяч рублей.
Пособие на период отпуска по уходу за ребенком вырастет с трех до семи тысяч рублей. Если ранее за рождение двойни фонд выплачивал ту же сумму, как за рождение одного ребенка, то с 2023 года выплата будет отдельной за каждого.
Как объяснил Бебия, повышение социальных выплат напрямую связано с повышением заработных плат в Абхазии.
"Мы аккумулируем выплаты с сумм работающих граждан, сейчас есть повышение заработных плат в стране, и процент, поступающий к нам, мы аккумулируем, мобилизируем средства, которые у нас в задолженностях от организаций. Все это в совокупности, и своими средствами мы пытаемся гражданам повысить пособия", – сказал он.
Бебия напомнил, что Фонд работает с участниками системы социального страхования. То есть, если человек работает, получает заработную плату, с нее в Фонд поступает часть суммы, из которой и формируются выплаты.
От внебюджетных организаций в фонд поступает один процент, от бюджетных – два процента от заработной платы.
"Повышение уровня социальных пособий повышает авторитет государства, и мы будем способствовать повышению уровня жизни населения, стимулировать рождаемость", – добавил Бебия.
Предполагается, что выплачивать увеличенные пособия начнут в 2023 году.