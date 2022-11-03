https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/takie-obstoyatelstva-fedotov-o-mezhvuzovskoy-obrazovatelnoy-vystavke-v-sukhume-1042414357.html

Такие обстоятельства: Федотов о межвузовской образовательной выставке в Сухуме

Такие обстоятельства: Федотов о межвузовской образовательной выставке в Сухуме

О Международной межвузовской образовательной выставке, проходящей в Сухуме в Доме Москвы, ее участниках и возможностях, которые она предоставляет для учащихся... 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T13:05+0300

2022-11-03T13:05+0300

2022-11-03T14:01+0300

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Такие обстоятельства: Федотов о межвузовской образовательной выставке в Сухуме Такие обстоятельства: Федотов о межвузовской образовательной выставке в Сухуме

В Доме Москвы в Сухуме впервые проходит Международная межвузовская образовательная выставка. Представители 12 ведущих российских вузов и детский технопарк "Кванториум" представили свои образовательные программы абхазским абитуриентам. Организаторы выставки Посольство России в Абхазии, представительство Россотрудничества, Минпросвещения Абхазии и Дом Москвы."Раньше в основном привозили вузы, которые проезжали по разным школам, достаточно ограниченное количество было, и они презентовали свои университеты. Что касается этой выставки, то мы решили организовать приезд многих вузов на одну площадку с тем, чтобы ребята могли ознакомиться одновременно с разными направлениями, проконсультироваться. Вузы могут делать презентации, еще и параллельно идут лекции, мастер-классы для преподавателей и учащихся на разные тематики", – рассказал Федотов.Руководитель представительства "Россотрудничества" в Абхазии также сообщил, что в этом году выделены 15 квотных мест на среднее профессиональное образование. Учащиеся школ Абхазии после девятого класса могут поступить в российские колледжи и техникумы.Полная версия беседы в аудиофайле.

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