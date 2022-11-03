https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-otkrylsya-v-sukhume-1042418705.html

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме

Турнир посвящен памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T14:10+0300

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Церемония открытия X юбилейного Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" состоялась в Сухуме 3 ноября. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В турнире принимают участие пять команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия).Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини-футбольном поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.

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футбол, спорт, абхазия