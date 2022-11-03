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Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
Турнир посвящен памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. 03.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-03T14:10+0300
2022-11-03T14:10+0300
2022-11-03T14:10+0300
в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Церемония открытия X юбилейного Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" состоялась в Сухуме 3 ноября. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В турнире принимают участие пять команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия).Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини-футбольном поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.
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футбол, спорт, абхазия
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов открылся в Сухуме
Турнир посвящен памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Церемония открытия X юбилейного Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов "Кубок Победы" состоялась в Сухуме 3 ноября. Об этом сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В стартовом матче турнира команда "Апсны" встречалась с футболистами "Динамо – Алтай". В этой игре хозяева соревнований уступили с крупным счетом – 1:5. Следующий матч абхазских игроков состоится 4 ноября, соперниками станут футболисты казанского "Монолита".
В турнире принимают участие пять команд: "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо - Алтай" (Барнаул), "Монолит" (Казань), "Махачкала" (Махачкала) и "Апсны" (Абхазия).
Игры будут проходить ежедневно с 10:00 на мини-футбольном поле у Совмина, турнир завершится 9 ноября.